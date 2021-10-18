رشد ۱۴ درصدی صدقات مردمی در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین حسین اصلی بیگی در در مراسمی که برای تحویل بسته‌های تحصیلی اهدایی از سوی یک شرکت تولیدی به دانش آموزان تحت حمایت این اداره، برگزار شد، بیان کرد: موضوع توسعه فرهنگ انفاق و احسان در جامعه و جذب کمک‌های مردمی یک اصل برای کمیته امداد امام (ره) است.

وی ادامه داد: نگاه این نهاد برای خدمت به نیازمندان بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای زندگی محرومان و نیازمندان است.

رئیس کمیته امداد شهرستان البرز اضافه کرد: طرح‌های مختلف این نهاد به منظور تأمین نیازهای محرومان تدارک دیده شده است که یکی از طرح‌ها کمک به تحصیل و ارتقای فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های محروم است.

وی افزود: امروز توفیق پیدا کردیم که با حضور نماینده یک شرکت تولیدی فعال در عرصه نیکوکاری، تعدادی بسته تحصیلی را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنیم.

اصلی بیگی عنوان کرد: کمک به تحصیل و ارتقای فرهنگی دانش آموزان تحت حمایت در واقع سرمایه گذاری برای آینده است تا این فرزندان در آینده بتوانند بستر لازم را برای حضور در جامعه داشته باشند که به دوری آنها از فقر کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: از طرفی این اقدام کمک به ارتقای سرمایه‌های انسانی جامعه است تا آنها بتوانند از این بستر برای خدمت به جامعه و مردم نیز استفاده کنند از این رو کمک‌های مردمی در واقع برای ارتقای فردی و بهره مندی جامعه از استعدادها صرف می‌شود.

رئیس کمیته امداد شهرستان البرز با اشاره به مشارکت مردم در طرح‌های کمیته امداد امام (ره) اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که برای خدمت به نیازمندان و محرومان صرف می‌شود، جمع آوری صدقه است که طی ۶ ماهه نخست سال جاری از رشد ۱۴ درصدی برخوردار بوده است.

وی اعلام کرد: مردم شهرستان البرز طی ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۴۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کرده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۳۹ میلیون تومان بوده است.

اصلی بیگی یادآور شد: عموم مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های خود را از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق کد مهربانی # ۰۲۸۱*۸۸۷۷* به صورت شبانه روزی اهدا کنند.