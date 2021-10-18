به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مسابقه کتابخوانی کتاب «سلول‌های بهاری؛ تاریخ شفاهی سلول‌های بنیادی از زبان پدر علم سلول بنیادی ایران دکتر حسین بهاروند» روز جمعه ۳۰ مهر به‌صورت برخط برای دانشجویان سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گفته بهاروند راوی خاطرات این‌کتاب، سلول‌های بنیادی برای ما تنها یک علم نیست بلکه یک فرهنگ است، فرهنگ توانستن، فرهنگ ملموس‌کردن علم، فرهنگ نگاهی نو به علم در قالب بین رشته‌ای فکر کردن و عمل کردن، فرهنگ نظریه‌پردازی در در علم و فرهنگ همگانی‌سازی علم.

پدر دانش سلول‌های بنیادی ایران تاکنون موفق به کسب بیش از ۳۰ جایزه ملی و بین‌المللی از جمله جایزه رازی، خوارزمی، آیسسکو، آکادمی علوم جهان (TWAS)، یونسکو و جایزه مصطفی (نشان عالی علم‌ و فناوری جهان اسلام) شده است.

دانشجویان علاقه‌مند شرکت در مسابقه مجازی کتابخوانی هشت بهشت با محوریت کتاب «سلول‌های بهاری» می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه اقدام کنند. به دانشجویان برگزیده این دوره از مسابقات جوایز ۲ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

این‌مسابقه روز جمعه ۳۰ مهر از ساعت ۹ تا ۲۴ در فضای مجازی برگزار می‌شود.