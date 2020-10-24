به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مسابقه از مجموعه مسابقات کتابخوانی«هشت بهشت» با موضوع کتاب«نفحات نفت» نوشته رضا امیرخانی به‌زودی توسط جهاد دانشگاهی تهران با جوایز ۳ میلیون ریالی برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری آزمون این دوره از مسابقات هشت‌بهشت به‌طور مجازی روز ۳۰ آبان‌، از ساعت ۹ تا ۲۴ تعیین شده است.

طبق آخرین نظر شورای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت از این پس، در هر دوره یک جایزه از مسابقات به قید قرعه به شرکت‌کننده‌ای تعلق می‌گیرد که موفق به کسب حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون شده باشد البته همچنان مجموع امتیازات کسب شده در تعیین برگزیدگان نهایی هشت بهشت(در پایان سال) موثر است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در این مجموعه مسابقات می‌توانند به پایگاه اینترنتی bookrc.ir مراجعه کنند.