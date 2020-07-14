به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای برگزاری مجموعه مسابقات کتابخوانی دانشجویی هشت‌بهشت، برای سومین دوره این‌رویداد رمان کلاسیک «بینوایان» اثر ویکتورهوگو را برای مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های استان‌های تهران و البرز انتخاب کرده است.

نسخه معتبر رمان دوجلدی «بینوایان» برای مطالعه و شرکت در این‌مسابقه، چاپ انتشارات امیر کبیر است و دانشجویان پس از مطالعه آن، روز جمعه ۲۸ شهریور به‌صورت آنلاین در مسابقه شرکت و با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در طرح مسابقه کتابخوانی هشت‌بهشت هرماه یک‌کتاب و یک‌مسابقه معرفی و برگزار می‌شود و هر مسابقه ۲۴ برگزیده خواهد داشت (به ازای هر ۱۵۰ شرکت‌کننده ۴ برگزیده). پس از برگزاری ۸ مسابقه طی یک‌سال، جایزه ویژه ‌هشت‌بهشت به ۸ برگزیده‌ای تعلق می‌گیرد که طی مدت ۸ دوره مسابقه، بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند.

همچنین سازمان جهاد دانشگاهی تهران جایزه ویژه پایان دوره به ارزش ۵ میلیون ریال را برای ۸ برگزیده نهایی در نظر گرفته و برای ایجاد رقابت عادلانه‌تر برای شرکت‌کنندگان در این‌طرح، امکان کسب امتیاز به ۳ روش‌ را فراهم کرده است.

شرکت در هر مرحله آزمون و کسب امتیاز در آن، با پاسخ به پرسش‌های آزمون (هر مرحله مسابقه حداکثر ۱۰۰ امتیاز)، معرفی شرکت‌کنندگان جدید (هر نفر جدید ۱ امتیاز، حداکثر ۱۰۰ امتیاز) که برای معرفی شرکت‌کنندگان جدید باید نام کاربری خود را به‌عنوان کد معرف در اختیار معرفی‌شوندگان قرار دهند و بالاخره شرکت در نظرسنجی‌های پایان هر آزمون(شرکت در هر نظرسنجی ۲ امتیاز) از جمله موارد تعیین شده است.

تاکنون دانشجویان دو مرحله از این‌مسابقات را پشت سر گذاشته‌اند. ۷ خرداد نخستین مرحله آزمون باعنوان کتاب «علی از زبان علی» و ۳۰ خرداد دومین مرحله آزمون با عنوان کتاب «جوان و انتخاب بزرگ» به‌صورت آنلاین برگزار شد. سومین آزمون هم با محوریت کتاب بینوایان، جمعه ۲۸ شهریور به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای شرکت در مسابقات کتابخوانی هشت‌بهشت یا کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه کتابخوانی به‌نشانی bookrc.ir مراجعه کنند.