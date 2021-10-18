اجازه تبدیل لوشان به سراوانی دیگر در گیلان را نمی دهیم

مهرداد گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با پاک کردن صورت مسئله نمی‌توان مشکل زباله سراوان را حل کرد، گفت: منطقه خشک، منطقه‌ای نیست که آلودگی را در آن بیشتر کنیم حل مشکل سراوان را باید در راهکارها و ظرفیت‌های علمی و نخبگانی جستجو کرد.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیریت شهری رشت در ساماندهی معضل زباله سراوان، افزود: شهردار و اعضای شورای این شهر باید مشکل رشت را در همان شهر حل کنند.

نماینده رودبار در مجلس تأکید کرد: شهرداری رشت سال‌ها است از شهروندان و مردم عوارض دریافت می‌کنند اما تدبیری برای حل مشکل زباله در سراوان انجام نداده اند.

وی همچنین در واکنش به اظهارات اعضای شورای اسلامی رشت مبنی بر انتقال جایگاه زباله سراوان به جنوب گیلان، اظهار کرد: مردم شهرستان رودبار هرگز این اجازه را نخواهند داد تا لوشان به سراوانی دیگر تبدیل شود.

گودرزوند با تاکید بر اینکه حل مشکل زباله در گیلان باید راهکار علمی داشته باشد، تصریح کرد: شورای شهر رشت باید با استفاده از تکنولوژی روز، مشاهده عملکرد کشورهای همسایه در برخورد با این وضعیت و متناسب با آب و هوای منطقه، برای رفع این دغدغه زیست محیطی بالا بزند.

لازم به ذکر است، رئیس شورای شهر رشت در جلسه با یکی از نمایندگان این شهرستان در مجلس با اشاره به اینکه زباله باید از سراوان خارج شود، گفته: راهکار ارائه شده توسط کارشناسان، انتقال زباله به جنوب استان است.

وی در این نشست اعلام کرده بود جنوب گیلان به لحاظ آب و هوایی بسیار خشک بوده و می‌توان با نصب یک دستگاه زباله سوز و تصفیه خانه شیرآبه در آن معضل زباله را در گیلان را برای همیشه برطرف کنیم.

این موضوع شد تا شائبه‌هایی مبنی بر انتقال جایگاه زباله سراوان به جنوب گیلان یعنی لوشان به وجود آید.