گام نخست فجرسپاسی در لیگ برتر از قائمشهر/ مسئولین حمایت کنند

علی اصغر کلانتری سرمربی تیم فجر شهید سپاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: شرایط تیم خوب و مناسب است و آماده دیدار مقابل نساجی هستیم هرچند کار بسیار سختی داریم اما تمام تلاش خود را می‌کنیم که گام نخست را محکم برداریم.

وی افزود: امسال بازیکنان خوبی از لیگ یک و لیگ برتر با استفاده از سهمیه سرباز به تیم ما اضافه شدند که همگی جایگزین بازیکنانی هستند که از تیم جداشده اند و دو بازیکن جدید هم از تیم شهرخودرو به ما اضافه خواهند شد ضمن آنکه برای بازی فردا، دو بازیکن مصدوم هم داریم که در تمرینات دچار مصدومیت شدند.

سرمربی تنها نماینده فارس در لیگ برتر فوتبال، بازهم نسبت به بی مهری مسئولان نسبت به این تیم گلایه کرد و بیان داشت: کسانی که در زمان صعود و پیروزی در کنار ما بودند، در هنگام مشکلات و زمانیکه می‌بایست تیم را حمایت کنند، بی خبر شدند و بنده حتی از برخی رسانه‌ها نیز گله مندم که در آخرین تمرین ما پیش از اعزام به مازندران غایب بودند، درحالیکه حضور همین رسانه‌ها می‌توانست روحیه دوچندانی به بازیکنان ما بدهد تا احساس کنند که تنها نیستند.

مردم دعا کنند و مسئولین حمایت

سرهنگ رسول فلاح مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، روند آماده سازی تیم را مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: یک اردوی ۱۰ روزه بسیار خوبی را در تهران پشت سر گذاشتیم و ۵ بازی تدارکاتی بسیار مفیدی هم انجام دادیم و از نظر روند آماده سازی، همه چیز مناسب و خوب پیش رفت اما آن حمایتی که انتظار می‌رفت از مسئولان دیده نشد و تنها خواسته ما از مردم دعای خیر آنهاست و از مسئولین، حمایت.

وی افزود: بازیکنانی که امسال به مجموعه ما اضافه شدند همگی از بازیکنان باکیفیت لیگ دسته یک و لیگ برتر هستند و آخرین بازیکنی که جذب کردیم، حسین مهربان کاپیتان تیم شهر خودرو مشهد است که بدلیل داشتن قرارداد با تیم مشهدی تا پایان مهر، از روز اول آبان به جمع تیم ما اضافه می‌شود و دوران خدمت سربازی خود را در تیم فجر شهیدسپاسی سپری خواهد کرد.

مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: تیم فجر سپاسی روز گذشته عازم ساری شد و قرار است امروز بازیکنان و کادر فنی بر سر مزار مرحوم نادر دست نشان مربی فقید فوتبال مازندران حاضر شوند و سپس یک تمرین مختصر هم بعدازظهر امروز خواهند داشت تا فردا با تمام توان مقابل نساجی به میدان بروند.