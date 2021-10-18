اتمام فرآیند قانونی طرح حمایت از کاربران تا قبل از نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدعلی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد روند بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در مجلس، گفت: این طرح مجلس در راستای حفظ و حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی یک اقدام حداقلی بوده که فرآیند قانونی آن در حال طی شدن است و امیدواریم تا قبل از نوروز ۱۴۰۱ به پایان برسد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه هنوز برخی افراد این گونه القا می‌کنند که هدف از پیشنهاد این طرح فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی است در راستای اقدامات بدخواهانه دشمنان بیرونی برای مردم این کشور است، ضمن اینکه از این واضح‌تر نمی‌توان گفت که رئیس مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی در مصاحبه‌هایی بر این مهم تاکید کرده‌اند که ما به دنبال فیلترینگ فضای مجازی نیستیم، همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده است فیلترینگ در برنامه‌های این وزارتخانه جایی ندارد.

وی تصریح کرد: آنچه در پیش‌نویس اولیه این طرح آمده بود در جریان فعالیت کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تغییرات عمده‌ای در آن اعمال خواهد شد. کما اینکه پیشنهاد ما این است که تعداد ۳۷ ماده‌ای که در این طرح آمده است را کاهش دهیم و پیگیری برخی از موضوعات آن را نیز در قالب دستورالعمل به قوه مجریه واگذار کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: البته هنوز اتفاقی در رابطه با این طرح نیفتاده است و تنها کمیسیون مشترک برای بررسی آن ایجاد شده و هیأت رئیسه آن مشخص شده است و از امروز بررسی آن در جلسات این کمیسیون آغاز خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون مشکلات بسیاری در حوزه فضای مجازی وجود دارد چرا که قانونی وجود ندارد که اگر فردی در شبکه‌های اجتماعی خارجی سرمایه‌گذاری کرده یا اقدام به خرید و فروش کند چنانچه صفحه آن شبکه بسته شود، مطالبات این افراد چگونه باید پیگیری شود تا حقوق مردم به یغما نرود؛ همچنین از اطلاعاتشان صیانت شود.

یزدی خواه اظهار داشت: ما در این طرح که از ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده موضوع تبادلات بانکی و تراکنش‌های مالی را در شبکه‌های داخلی مجاز شمردیم، ضمن اینکه باید مخاطبان بین خدمات کاربردی که الان در قالب پلتفرم‌های بومی و انواع اپلیکیشن‌هایی که در حوزه‌های همچون مالی، گردشگری و خرید بلیت ارائه می‌شود با خدمات پایه تفکیک قائل شوند.

وی افزود: ما به دنبال تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی هستیم و معتقدیم اداره این فضا به چندین قانون نیاز دارد، کما اینکه هم‌اکنون در حوزه رمز ارزها هیچ گونه مستندی در کشور وجود ندارد یا برای اینترنت اشیا که در حال توسعه یافتن است هیچ چارچوب و دستورالعملی نداریم یا برای حوزه‌های درمانی و آموزشی در اپلیکیشن‌هایی که به بازار آمده باید از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بی‌تردید فضای مجازی حوزه گسترده‌ای دارد و امیدواریم که دولت برای ساماندهی این فضا لایحه مکمل ارائه دهد تا با همکاری مجلس و دولت بتوان قانون جامعی برای این حوزه تصویب کرد.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: ما در جریان بررسی این طرح در کمیسیون مشترک از مسئولان و اتحادیه‌های مربوطه، متخصصان امر و صنوفی که در این حوزه اشتغال دارند، دعوت می‌کنیم که در نشست‌های این کمیسیون حضور پیدا کرده و به ارائه پیشنهاد بپردازند، بنابراین مردم نه تنها نباید نگرانی در این مورد داشته باشند بلکه باید خوشحال باشند که ما به دنبال ارزان‌سازی هستیم. ضمن اینکه آنها مختار هستند در هر کدام از پلتفرم‌های داخلی یا خارجی که تمایل دارند، فعال باشند. اما ما می‌توانیم قیمت پلتفرم‌های داخلی را پایین آورده و از اینترنت بین‌المللی استفاده نکنیم که این اقدام به کاهش چشمگیر هزینه‌های آنها منتهی می‌شود.

وی افزود: بنابراین باید مساعدت کنند تا در راستای کمک به اقشار مختلف مردم با توجه به رشد شتابان این شبکه‌ها و نیازهای روز افزونی که هم در جامعه جهانی، هم در سطح منطقه و هم در کشور در این حوزه احساس می‌شود بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این طرح با یک پشتوانه قوی کارشناسانه مراحل قانونگذاری خود را طی کند.