حفاظت از تنوع زیستی در اولویت محیط زیست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در آئین اکران نخستین مستند تنوع زیستی شهر تهران با عنوان «شهر زنده» ضمن قدردانی از تولیدکنندگان مستند شهر زنده و میزبانی شهرداری منطقه ۱۲، گفت: برای ساخت آثار مستند، مشکلات و موانع متعددی وجود دارد به خصوص اگر مرتبط با موضوعات و مسائل محیط زیستی باشد مانند فراهم بودن شرایط و زمان مناسب جهت حضور گونه‌ها و سوژه‌ها و هماهنگی با مراکز طبیعی و مناطق حفاظت شده.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود: در اداره کل محیط زیست بحث تنوع زیستی در کنار سایر مسائل محیط زیستی همچنان اولویت ما بوده و موضوعات مرتبط با آن به قوت خود پیگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: در کنار تولید و اکران مستند تنوع زیستی «شهر زنده»، برگزاری جشنواره عکاسی تنوع زیستی طی سه سال متوالی داشتیم که مورد استقبال علاقه مندان این حوزه قرار گرفت.

انصاری ادامه داد: همچنین کتاب تنوع زیستی شهر تهران بر مبنای پروژه‌های مطالعاتی در مناطق ٢٢گانه با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دست چاپ است که به زودی منتشر می‌شود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان ساخت: ما با کلانشهری مواجه هستیم که علی رغم تخریب‌ها، ساخت و سازها و آلودگی‌ها که در این مستند به تصویر کشیده شده اند، همچنان تتمه‌ای از زیستگاه‌های طبیعی به جا مانده که بستر مناسبی را برای زیست گونه‌های جانوری و گیاهی فراهم می‌کند که لازم است برای حفظ بقای آنها تلاشی بیش از پیش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک‌های سرخه حصار و خجیر در جوار تهران بعنوان اندوخته‌های طبیعی علی رغم سال‌ها بی مهری هنوز از پتانسیل محیط زیستی بالایی برخوردارند، یادآور شد: ۷ رود دره در تهران بعنوان کریدورهای طبیعی با وجود دهه‌ها تخریب و ساخت و ساز همچنان بسترهای مناسبی برای تنوع زیستی جانوری و گیاهی هستند که نیاز به حفاظت بیشتری دارند.

انصاری در پایان با اشاره به برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی مستند شهر زنده با حضور کارشناسان مربوطه گفت: امیدواریم این مستند بعنوان سرآغازی برای شناساندن اندوخته‌ها و سرمایه‌های طبیعی شهر تهران منجر به حفاظت بیشتر این دارایی‌های ارزشمند پایتخت شود.