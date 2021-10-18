به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از برگزاری نشست با وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت در صفحه مجازی خود نوشت: پس از جلسات متعدد حاکمیتی و کارشناسی، با برگزاری جلسه امروز من با وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صدور ویزای گردشگری از سر گرفته می‌شود.

آئین‌نامه این موضوع با رعایت دقیق پروتکل‌ها توسط وزارتخانه ما نوشته شد و با جوانب ایمنی بالا اجرا خواهد شد. در ماه گذشته با پیگیری وزارتخانه و هماهنگی خوب ستاد کرونا و شخص آقای دکتر عین‌اللهی، به طور ویژه واکسیناسیون عوامل گردشگری در دستور کار قرار گرفت.

من از تمام همکاران خودم و صنوف درگیر با گردشگری خارجی تقاضا می‌کنم با همه وجود و جدیت در اجرای دقیق پروتکل‌ها مراقبت کنند و اجازه هیچ‌گونه بی‌احتیاطی و غفلت از این موضوع را ندهند. ما قطب گردشگری جهانی هستیم. متأسفانه علی‌رغم مزیت‌های تاریخی طبیعی، زیارتی، سلامت، آموزشی و سایر جاذبه‌ها، هرگز در مقام برخورد در سطح جهانی نبوده‌ایم و بیماری کرونا هم در طول این مدت مزید بر علت شد.