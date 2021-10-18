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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۴

وزیر میراث فرهنگی خبر داد؛

آئین‌نامه صدور ویزای گردشگری نوشته شد

آئین‌نامه صدور ویزای گردشگری نوشته شد

وزیر میراث فرهنگی گفت: آئین‌نامه صدور ویزای گردشگری با رعایت دقیق پروتکل‌ها توسط وزارت میراث فرهنگی نوشته شد تا با جوانب ایمنی بالا اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از برگزاری نشست با وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت در صفحه مجازی خود نوشت: پس از جلسات متعدد حاکمیتی و کارشناسی، با برگزاری جلسه امروز من با وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صدور ویزای گردشگری از سر گرفته می‌شود.

آئین‌نامه این موضوع با رعایت دقیق پروتکل‌ها توسط وزارتخانه ما نوشته شد و با جوانب ایمنی بالا اجرا خواهد شد. در ماه گذشته با پیگیری وزارتخانه و هماهنگی خوب ستاد کرونا و شخص آقای دکتر عین‌اللهی، به طور ویژه واکسیناسیون عوامل گردشگری در دستور کار قرار گرفت.

من از تمام همکاران خودم و صنوف درگیر با گردشگری خارجی تقاضا می‌کنم با همه وجود و جدیت در اجرای دقیق پروتکل‌ها مراقبت کنند و اجازه هیچ‌گونه بی‌احتیاطی و غفلت از این موضوع را ندهند. ما قطب گردشگری جهانی هستیم. متأسفانه علی‌رغم مزیت‌های تاریخی طبیعی، زیارتی، سلامت، آموزشی و سایر جاذبه‌ها، هرگز در مقام برخورد در سطح جهانی نبوده‌ایم و بیماری کرونا هم در طول این مدت مزید بر علت شد.

کد مطلب 5330754
فاطمه کریمی

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