انفجارهای طالبان بیشتر به سمت شیعیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز دوشنبه در اجتماع طلاب و روحانیون اهوازی که برای محکومیت کشتار شیعیان افغانستان برگزار شد، گفت: داعش نایب آمریکا در ایجاد ناامنی در افغانستان است و اینکه داعش در خط مقدم قرار گرفته و بدون هیچ ابایی دست به این کارها می‌زند‏ چون که داعش به نیابت از سران قدرتمند جهانی و نظام سلطه در افغانستان حضور دارد و در این تردیدی نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان تصریح کرد: در طول عمر دو ماهه‌ای که طالبان بر سرکار آمده، بالغ‌بر سی انفجار در افغانستان اتفاق افتاده و این انفجارها بیشتر به سمت‌وسوی شیعیان بوده است.

حجت‌الاسلام موسوی فرد با بیان اینکه انفجارهای انجام شده دو پیام دارد، افزود: پیام اول این است که انفجارها استمرار خواهد داشت و پیام دوم نبود اراده جدی برای کنترل و مهار انفجارها و ایجاد امنیت است که برای طالبان مطرح نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه کشورهای نظام سلطه می‌دانند هر جا مردم را به حال خود رها کردند، موازنه به سود مردم پیش خواهد رفت، گفت: اینها برای اینکه موازنه به نفع اربابان آنها پیش برود، این ناامنی و انفجارها را پیش می‌آورند.

وی افزود: به همین دلیل دولت کنونی افغانستان باید توجه داشته باشد که ایران اسلامی هرگونه مسامحه در برابر فاجعه انسانی را که در افغانستان اتفاق می‌افتد‏، نمی‌پذیرد و باید دولت اسلامی ما در کنار شیعیان افغانستان قرار گیرد نه به‌منزله ورود نظامی بلکه باید به مدد مردم ستمدیده افغانستان رفت.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: ما از عمق جان خود به شهدای دو نماز جمعه افغانستان ابراز احترام می‌کنیم.