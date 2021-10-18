  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۸

در تبریز برگزار می‌شود؛

کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای

کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای

تبریز- رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین بلاغی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: این ورکشاپ آموزشی با حضور سهیل کریمی مستندساز حوزه مقاومت به همت حوزه هنری استان در تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: رویکرد این کارگاه آموزشی طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای برای هنرجویان رشته مستندسازی به صورت رایگان برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان در ادامه افزود: این ورکشاپ به همت حوزه هنری و با همکاری مرکز فرهنگی هنری شهید هاتف و مرکز فرهنگی رسانه‌ای رواق تبریز روز جمعه (۳۰ مهرماه ۱۴۰۰) رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

گفتنی است، علاقمندان به حضور در این کارگاه آموزشی می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۵۱۴۵۵ تماس گرفته و ثبت‌نام نمایند.

کد مطلب 5330865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها