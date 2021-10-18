به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین بلاغی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: این ورکشاپ آموزشی با حضور سهیل کریمی مستندساز حوزه مقاومت به همت حوزه هنری استان در تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: رویکرد این کارگاه آموزشی طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای برای هنرجویان رشته مستندسازی به صورت رایگان برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان در ادامه افزود: این ورکشاپ به همت حوزه هنری و با همکاری مرکز فرهنگی هنری شهید هاتف و مرکز فرهنگی رسانه‌ای رواق تبریز روز جمعه (۳۰ مهرماه ۱۴۰۰) رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

گفتنی است، علاقمندان به حضور در این کارگاه آموزشی می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۵۱۴۵۵ تماس گرفته و ثبت‌نام نمایند.