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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

رونمایی از ۱۰ اثر سومین کنگره ملی شهدای قم

رونمایی از ۱۰ اثر سومین کنگره ملی شهدای قم

قم- رئیس ستاد ملی کنگره شهدای استان قم از رونمایی ۱۰ اثر جدید در سومین کنگره ملی شهدای استان شامل یک آلبوم عکس، دو مستند و شش اثر تولیدشده با هوش مصنوعی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری برنامه‌های سومین کنگره ملی شهدای استان قم، مجموعه‌ای از آثار تولیدشده در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری رونمایی می‌شود که بخشی از این آثار به روایت زندگی و سیره شهدای استان اختصاص دارد.

وی افزود: یکی از آثار آلبوم عکسی شامل ۲۷۶ قطعه عکس است که با ایده و محوریت شهید زین‌الدین طراحی و تولید شده و فرایند آماده‌سازی آن از چند سال گذشته دنبال شده است.

رئیس ستاد ملی کنگره شهدای استان قم ادامه داد: در کنار این آلبوم عکس، دو مستند نیز در مجموعه آثار کنگره تولید شده که یکی از آنها به زندگی و روایت شهید مهدیار از شهدای خلبان و مستند دیگر به شهید آل‌اسحاق، مهندس شهید اختصاص دارد.

لطفی نیاسر با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های جدید در تولید آثار فرهنگی و هنری بیان کرد: شش اثر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و با موضوعات مختلف مرتبط با شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تولید شده است که این آثار نیز در برنامه رونمایی در معرض دید قرار می‌گیرند.

آثار جدید را در شش ماه اخیر تولید کردیم

وی گفت: موضوعات این مجموعه متنوع است و از جمله آثار تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان به آثاری با محوریت روضه فاطمی، شهید احمدلو، شهید لطفی نیاسر، شهید زین‌الدین و شهید امیر موسوی اشاره کرد.

رئیس ستاد ملی کنگره شهدای استان قم با بیان اینکه شهید امیر موسوی از آخرین شهدای فرمانده استان قم است، افزود: روایت این شهدا و پرداخت هنری به ابعاد مختلف زندگی و حماسه آنان در مجموعه آثار جدید کنگره مورد توجه قرار گرفته است.

لطفی نیاسر درباره زمان آغاز تولید این آثار اظهار کرد: فعالیت مجموعه کنگره برای تولید این دست از آثار به تازگی آغاز شده و با توجه به ابلاغ دستورهای مربوط به تولید آثار، بخش قابل توجهی از این مجموعه در حدود شش ماه اخیر مراحل تولید و آماده‌سازی را پشت سر گذاشته است.

وی ادامه داد: آلبوم عکس از این نظر با دیگر آثار تفاوت دارد که ایده طراحی و تولید آن با محوریت شهید زین‌الدین از چند سال پیش شکل گرفته و روند آماده‌سازی آن طی این مدت ادامه داشته است.

روایت شهدا را در قالب‌های متنوع ارائه می‌کنیم

رئیس ستاد ملی کنگره شهدای استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه آثار در قالب‌های متنوعی از جمله عکس، مستند و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی را دربر می‌گیرد و هر یک از این آثار با موضوع و رویکرد مشخصی تولید شده‌اند.

لطفی نیاسر گفت: آلبوم ۲۷۶ قطعه‌ای عکس و دو مستند مربوط به شهید مهدیار و شهید آل‌اسحاق در کنار شش اثر تولیدشده با هوش مصنوعی، مجموعه آثاری هستند که در این مرحله از برنامه‌های سومین کنگره ملی شهدای استان قم رونمایی شدند.

کد مطلب 6960962

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