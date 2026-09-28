به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهدی‌اصل صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش، برنامه‌های مختلفی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس استان پیش‌بینی شده که جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست.

وی افزود: اجرای طرح مهرآموز، ترویج فرهنگ انفاق، جمع‌آوری صدقات در مدارس، استفاده از ظرفیت شبکه شاد و همکاری در شناسایی و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها ساعت ۷:۳۰ صبح یکشنبه ۱۱ مهرماه در آموزشگاه دکتر شکوهی بیرجند و با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تغییر شیوه جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزان در جشن عاطفه‌های امسال گفت: امسال به جای توزیع گسترده پاکت‌های جمع‌آوری کمک، در بیشتر مدارس از «کارت مهربانی» استفاده می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند کمک‌های خود را از طریق روش‌های الکترونیکی پرداخت کنند.

زاهدی‌اصل ادامه داد: اطلاعات پویش جشن عاطفه‌ها و روش‌های مشارکت از جمله شماره کارت، کد دستوری، نرم‌افزار «صدقه من» و سامانه‌های نیکوکاری در این کارت درج شده است.

وی افزود: در مدارس محل برگزاری مراسم نمادین، پاکت‌های جمع‌آوری کمک نیز به‌صورت محدود توزیع خواهد شد تا این اقدام با حضور مسئولان و اصحاب رسانه انجام شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع پاکت، کاهش حجم فعالیت‌های اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین کاهش استفاده از پول نقد را از جمله دلایل استفاده از روش‌های الکترونیکی در جشن عاطفه‌ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند هزینه می‌شود، اظهار کرد: مدارس می‌توانند دانش‌آموزان نیازمند خود را به کمیته امداد معرفی کنند تا این دانش‌آموزان از کمک‌های تحصیلی، پوشاک و سایر حمایت‌های مورد نیاز بهره‌مند شوند.