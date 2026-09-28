به گزارش خبرنگار مهر، حامد عبداللهی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه سد انحرافی و دیوار حفاظتی التپه بهشهر که از بهار امسال آغاز شده بود، طی چهار ماه و با صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به اتمام رسید.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، مدیریت روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی، تثبیت بستر رودخانه و حفاظت از اراضی حاشیه رودخانه عباس‌آباد (التپه) انجام شده است.

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: در قالب این پروژه، یک سازه انحرافی از نوع سنگ و ملات احداث شده و ۹۶ متر دیوار حفاظتی، ۲۵ متر کانال انتقال آب و ۱۰ متر سرریز بتنی نیز اجرا شده است.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت این سازه تصریح کرد: سد انحرافی التپه قابلیت تنظیم سالانه ۲.۵ میلیون مترمکعب از آب رودخانه عباس‌آباد را دارد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر کمک به مدیریت جریان آب رودخانه و کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب، بخشی از مشکلات مرتبط با تأمین آب اراضی کشاورزی روستای التپه را برطرف خواهد کرد.

وی گفت: این پروژه اکنون پس از پایان عملیات اجرایی، آماده بهره‌برداری است.