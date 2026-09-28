رونمایی از پیراهن غول پیکر روسیه؛ فروش ۳۰ هزار بلیت برای بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر کازان رو در روی هم قرار می گیرند.

رسانه «rg» روسیه خبر داد: کازان بار دیگر با اقدامی متفاوت برای میزبانی از یک رویداد فوتبالی خبرساز شد. در آستانه دیدار دوستانه روسیه و ایران، یک نسخه بسیار بزرگ از پیراهن جدید تیم ملی روسیه در مرکز شهر و در محوطه کرملین کازان، در نزدیکی مسجد «قُل‌شریف» به نمایش درآمد.

شهر کازان خود را برای یک رویداد بزرگ فوتبالی آماده می‌کند و تیم‌های ملی روسیه و ایران روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) در ورزشگاه «آک بارس آرنا» به مصاف یکدیگر خواهند رفت. چند روز پیش از این مسابقه، برگزارکنندگان در اقدامی ویژه، نسخه‌ای غول‌پیکر از پیراهن جدید تیم ملی روسیه را در بخش تاریخی شهر کازان به نمایش گذاشتند.

این پیراهن بزرگ در مقابل مجموعه تاریخی کرملین کازان قرار گرفت تا تصویری متفاوت و به‌یادماندنی ثبت شود. ولادیمیر لئونوف وزیر ورزش جمهوری تاتارستان گفت که انتخاب این مکان تاریخی با هدف ایجاد یک تصویر جذاب و ماندگار انجام شده است؛ چرا که تیم ملی روسیه قرار است برای نخستین بار با پیراهن جدید خود در کازان به میدان برود.

لئونوف درباره این اقدام گفت: مراسم بسیار جالبی برگزار شد. با توجه به اینکه تیم ملی برای نخستین بار با پیراهن جدید بازی خواهد کرد، تصمیم گرفتیم از این اتفاق یک رویداد رسانه‌ای و جذاب بسازیم.

او همچنین یادآور شد که استفاده از نمادهای ملی بزرگ در پایتخت تاتارستان اتفاق تازه‌ای نیست و در ژوئن ۲۰۲۴ نیز یک پرچم بسیار بزرگ روسیه در مقابل مرکز خانواده «کازان» به نمایش درآمده بود.

تیم ملی روسیه مدت‌هاست در کازان بازی نکرده است و آخرین بار هواداران این شهر در سال ۲۰۲۱ شاهد حضور تیم ملی روسیه بودند.

برگزارکنندگان همچنین وعده داده‌اند که تعدادی از بازیکنان سابق تیم ملی روسیه در ورزشگاه حضور داشته باشند. هواداران می‌توانند با رومان پاولیوچنکو، دیمیتری سیچف، الکساندر سامِدوف و دیمیتری سننیکوف عکس بگیرند و از آنها امضا دریافت کنند.

طبق اطلاعات اپراتور فروش بلیت، تاکنون بیش از ۳۰ هزار بلیت این مسابقه به فروش رسیده است. ورزشگاه «آک بارس آرنا» ظرفیت ۳۹ هزار تماشاگر را دارد.