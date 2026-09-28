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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

دومین بانوی بوکسور حذف شد

دومین بانوی بوکسور حذف شد

در ادامه مسابقات بوکس در این دوره از بازیها بانوی بوکسور کشورمان با شکست برابر نفر سوم دوره قبل از جدول مسابقات خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت‌های بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، امروز دوشنبه، ششم مهرماه پارمیدا خوش‌خبر، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم بوکس بانوان کشورمان، روی رینگ رفت.

وی در نخستین مبارزه خود به مصاف «لوو دیک کوین» از ویتنام رفت که مدال برنز بازی های آسیایی هانژو را در کارنامه دارد، خوش خبر علی رغم مبارزه و تلاشی که کرد در نهایت زورش به داوران نرسیده و بازی را با نتیجه بسیار نزدیک واگذار کرد.

خوش خبر در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ بازی را واگذار و از گردونه رقابت ها کنار رفت.

کد مطلب 6960955

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