اقدام هلند علیه یک هواپیمای اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در یک حادثه غیر عادی مسئولان هلندی اقدام به بازرسی از سرنشینان هواپیمای اسرائیلی وابسته به شرکت العال کردند.

بر اساس این گزارش، هدف از این بازرسی اطمینان یافتن مسئولان هلندی از عدم وجود تولیدات شهرک های اسرائیلی در هواپیمای مذکور بوده است.

در این گزارش آمده است که مسئولان هلندی، سرنشینان این هواپیمایی اسرائیلی را مجبور کردند تحت بازرسی قرار بگیرند تا مشخص شود که محصولات تولید شهرک های صهیونیستی را با خود حمل می کنند یا خیر.

هلند به تازگی قانونی را تصویب کرده که به موجب آن حمل هر گونه تولیدات شهرک های صهیونیستی ممکن است با شش سال زندان همراه شود.

پیشتر نیز ۱۲ کشور غربی از قصد و نیت خود برای تحریم تجارت با شهرک های اسرائیلی خبر داده بودند.