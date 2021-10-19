دستگیری ۴۷۰ متهم فراری که حکم جلب داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مقطعی در تلاش هستیم امنیت پایتخت را ارتقا دهیم.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۱۲۹ مورد طرح آرامش و امنیت، ۷ مورد طرح رعد و ۳ مورد طرح صاعقه داشته‌ایم. در واقع از ابتدای سال بالغ بر ۸۰۰ مورد طرح مقطعی داشته‌ایم.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در تفرجگاه‌ها به ویژه در صبح‌های جمعه که مردم به کوه‌ها می‌رفتند امنیت

موقوفه‌ای بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۲ هزار و ۸۸۰ نفر خرده فروشان مواد مخدر دستگیر، ۲۴ هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری، ۸۳۰ کیلو مواد مخدر کشف و ۵۵۰ اراذل و اوباش دستگیر شده‌اند.

وی گفت: سهم تهران در کل کشور در بحث وقوع جرم ۲۹ و نیم درصد در چهار سال گذشته بوده است که اکنون به ۱۹/۵ درصد رسیده است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: دستگیری دستگیری متهمان فراری که حکم جلب داشته‌اند در پایتخت ۸۴ درصد افزایش داشته است.

وی از راه اندازی قرارگاه جلب محکومان متواری خبر داد و گفت: هزار و ۴۰۰ نفر برگه حلب داشتند که ۴۷۰ نفر دستگیر شده‌اند.

موقوفه‌ای تصریح کرد: در سال جاری کاهش ۸۶ درصدی مردم از مأموران پلیس که از طریق سامانه ۱۹۷ ثبت می‌شد را در سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.

به گفته رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بالغ بر یک میلیون نفر مراجعه کننده به کلانتری‌های پایتخت در ۷ ماه سال جاری داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: در ۷ ماهه گذشته یک میلیون و ۵۰۵ هزار مورد تماس با پلیس پیشگیری انجام شده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۹۷ هزار مورد تماس با مرکز ۱۱۰ عملیاتی شده است.

موقوفه‌ای بیان کرد: ۳۷۱ هزار و ۱۴۷ مورد پرونده از ابتدای سال تا کنون در کلانتری‌های پایتخت تشکیل شده است. ۸۴ درصد از پرونده‌هایی که به مراکز مشاوره کلانتری‌ها ارجاع داده شده به صلح انجامیده است.