هشدار سازمان حفظ نباتات درباره افزایش آفت شب پره در کشت مجدد برنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور از افزایش جمعیت آفت شب پره در برخی از مزارع استان مازندران که کشت مجدد برنج داشتند خبر داد و گفت: این آفت به سطحی کمتر از ۲۰ هکتار تاکنون خسارت وارد کرده است.

اکبر آهنگران، کل سطح کشت مجدد برنج در استان مازندران را ۹۰ هزار هکتار عنوان کرد.

وی افزود: در مزارعی که کشاورزان اقدام به مبارزه با آفت شب پره کرده اند، مشکلی نداشتیم، اما مزارعی که مبارزه نکرده اند دچار خسارت شدند.

آهنگران اظهار داشت: در سال جاری با توجه به پایش های شبکه مراقبت حفظ نباتات در طول فصل داشت، در کشت مجدد برنج در حومه ساری و جویبار، جمعیت این آفت خیلی بالا ارزیابی شده است.

وی در عین حال گفت: سازمان حفظ نباتات کشور طی اطلاعیه هایی، توصیه های لازم را برای مبارزه با شب پره به کشاورزان ارائه کرده است.

مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور خاطر نشان کرد: در سال های اخیر که سطح کشت مجدد برنج در استان مازندران افزایش یافته، علاوه بر کرم ساقه خوار برنج، شب پره تک نقطه ای نیز جمعیت خیلی بالایی پیدا کرده است.