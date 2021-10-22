آغاز نمایشگاه فرانکفورت و اعتراض کارکنان کتابخانه ملی

خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش مرور هفتگی اخبار حوزه کتاب در آخرین هفته مهرماه ۱۴۰۰، دربرگیرنده ۱۰ خبر برگزیده است و ۶ خبر از گزارش هفته پیش کمتر دارد. گزارش، با خبر آغاز به‌کار نمایشگاه فرانکفورت و جلسه هماهنگی معاون فرهنگی وزیر ارشاد با نمایندگان ایران در این‌رویداد آغاز می‌شود. سپس خبر اعتراض جمعی از کارکنان کتابخانه ملی را مرور می‌کنیم. خبر بعدی درباره دیدار وزیر خارجه و رئیس بنیاد سعدی و خبر بعدی نیز درباره هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران است.

در قسمت مربوط به اخبار برگزاری‌ها هم ۳ خبر اختتامیه جایزه ملی کتاب سال جوانان، مراسم رونمایی کتاب «دیوارها سخن می‌گویند» و دومین‌نشست ضیافت همزبانی را مرور می‌کنیم. ۲ خبر اعلام عضویت رایگان و بخشودگی جرائم دیرکرد منابع امانی کتابخانه‌ها به‌خاطر هفته وحدت و درگذشت یوسف اسحاق‌پور هم دو خبر پایانی گزارش این‌هفته هستند.

در ادامه مشروح گزارش را می‌خوانیم؛

آغاز به‌کار هفتادوسومین نمایشگاه فرانکفورت

هفتادوسومین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت عصر سه‌شنبه ۲۷ مهر در دو بخش حضوری و مجازی، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی افتتاح شد و از چهارشنبه ۲۸ مهر آغاز به کار کرد.

جلسه هماهنگی معاون فرهنگی وزیر ارشاد با نمایندگان ایران در فرانکفورت

جلسه هماهنگی با نمایندگان ایران در هفتاد و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی، علیرضا اسماعیلی، مشاور اجرایی و نمایندگان غرفه ایران، پیش از شروع نمایشگاه فرانکفورت در محل معاونت امور فرهنگی برگزار شد که در آن، ایوب دهقانکار، حسین صفری، مجید جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبی پُل؛ فتح‌الله فروغی، نماینده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان؛ احمد ذوعلم، مدیر آژانس ادبی دایره مینا و امیر بیک‌محمدی، مدیر آژانس ادبی تماس حضور داشتند و برنامه‌های غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه فرانکفورت را تشریح کردند.

اعتراض جمعی از کارکنان کتابخانه ملی

جمعی از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اعتراض به نحوه مدیریت رئیس فعلی این سازمان نامه‌ای تهیه کرده و آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادند که روز یکشنبه این‌هفته منتشر شد.

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس بنیاد سعدی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار با غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی، در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌های گسترده بنیاد سعدی در حوزه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور قرار گرفت و در خصوص برنامه‌های قابل اجرا در این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

معرفی برگزیدگان نیمه‌نهایی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران

ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این‌هفته از راهیابی ۳۶ شهر به مرحله نیمه‌نهایی هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران خبر داد.

برگزاری اختتامیه جایزه ملی کتاب سال جوانان

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان سه‌شنبه این‌هفته برگزار شد.

برگزاری مراسم رونمایی کتاب «دیوارها سخن می‌گویند»

مراسم رونمایی از کتاب «دیوارها سخن می گویند» عصر سه شنبه ۲۷ مهر با حضور امرالله فرهادی آردکپان، حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، محمود شالویی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یونس شکرخواه استاد ارتباطات و رسانه، سید غلامرضا کاظمی دینان از اساتید ارتباطات، مجید عباسی از اساتید حوزه گرافیک، احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

این‌کتاب شامل گزیده عکس‌های فرهادی از دیوارنوشته‌های انقلاب در تهران در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ است.

برگزاری دومین‌نشست ضیافت همزبانی

دومین نشست از سلسله نشست‌های «ضیافت همزبانی» روز سه‌شنبه ۲۷ مهر همزمان با هفته وحدت با حضور سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو، عنبرین گل شاهد رایزن مطبوعاتی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری سفارت پاکستان در تهران، احسان خزاعی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، احمد شهریار شاعر و مترجم پاکستانی، سید باقر میرعبداللهی مدیرکل تامین منابع نهاد و جمعی از شاعران پارسی زبان چون علیرضا قزوه، نغمه مستشار نظامی، علی داوودی، زهرا زاهدی، تکتم حسینی، سید رضا هاشمی و محمد امین کرخی شاعر عراقی ساکن هلند، توسط محافل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌صورت مجازی برگزار شد.

اعلام عضویت رایگان و بخشودگی جرائم دیرکرد منابع امانی کتابخانه‌ها

خبر دیگر از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و هفته وحدت این‌که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد به‌مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرائم دیرکرد منابع امانی در کتابخانه های عمومی سراسر کشور اجرا می شود.

درگذشت یوسف اسحاق‌پور

یوسف اسحاق‌پور مدرس ایرانی الاصل دانشگاه پاریس پنج و یکی از مهم‌ترین جستارنویسان و مفسران سینما و فلسفه در فرانسه، شنبه ۲۴ مهر در منزلش در پاریس در سن ۸۱ سالگی درگذشت. او متولد ۱۹۴۰ در ایران بود و در ۱۸ سالگی (سال ۱۳۳۶ شمسی) برای تحصیل در رشته سینما به فرانسه رفت و فیلمبرداری را در «مدرسه لویی لومیر» و کارگردانی و مونتاژ را در «مؤسسه مطالعات عالی سینمایی»، فلسفه را در سوربن و جامعه‌شناسی ادبیات و هنر را در «مدرسه عملی مطالعات عالی» پاریس آموخت.