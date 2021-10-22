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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۸:۱۳

دستاورد جدید محققان؛

پیوند موفیقت آمیز کلیه رشدیافته در بدن خوک به بدن انسان

پیوند موفیقت آمیز کلیه رشدیافته در بدن خوک به بدن انسان

در تحقیقات اخیر، کلیه رشدیافته در یک خوک دستکاری شده ژنتیکی، پس از پیوند به یک بیمار انسانی در طی یک روش پیشگامانه که توسط پزشکان آمریکایی انجام شد، به خوبی و به شکل نرمال کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اگر این روش به طور کلی موفقیت آمیز باشد، می‌تواند پیوند اعضا را متحول کند، و مجموعه اندام‌های موجود را تا حد زیادی گسترش دهد.

این جراحی در ماه سپتامبر در شهر نیویورک انجام شد و شامل یک بیمار مرگ مغزی بود که با دستگاه تنفس مصنوعی زنده مانده بود.

کلیه در یک خوک که به صورت ژنتیکی مهندسی شده بود رشد یافته بود.

دکتر «روبرت مونتگومری»، مدیر مؤسسه پیوند لانگون نیویورک که این عمل را انجام داد، می‌گوید: «بعد از اتصال به رگ‌های خونی در قسمت فوقانی ساق پا در خارج از شکم بیمار، کلیه به سرعت شروع به کار طبیعی کرد.»

به گفته مونتگومری، «نتایج قویاً نشان می‌دهند که این نوع اندام در بدن انسان کار می‌کنند.»

وی در ادامه افزود: «این پیوند، شبیه پیوندی بود که من تاکنون از یک اهداکننده زنده انجام داده ام. بسیاری از کلیه‌های افراد فوت شده بلافاصله کار نمی‌کنند و شروع آن روزها یا هفته‌ها طول می‌کشد. اما این نوع کلیه پیوندی بلافاصله جواب داد.»

اعضای بدن خوک مانند کلیه‌ها، قلب، ریه‌ها و کبد که قابل پیوند به افراد هستند چیزی است که محققان مدتها در تلاش برای دستیابی به آن بوده اند.

کد مطلب 5333328

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