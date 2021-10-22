رئیس جمهور وارد اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح جمعه همزمان با ۳۰ مهر ماه در هشتمین برنامه سفر استانی خود برای بازدید از برخی پروژههای در دست اجرا و کلنگزنی طرحهای در دست اقدام وارد فرودگاه پارس آباد شد.
وی در این سفر نیم روزه از چند پروژه مهم استان بازدید و از نزدیک در جریان موانع و مشکلات قرار میگیرد.
نشست با منتخبین و نمایندگان اقشار مختلف مردم و نخبگان از دیگر برنامه سفر رئیس جمهور به استان اردبیل است که به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی نشست با منتخبین محدود خواهد بود.
جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور حجتالاسلام رئیسی و وزرا برگزار و نشست خبری با خبرنگاران منتخب استان پایان بخش هشتمین سفر استانی هیئت دولت به اردبیل خواهد بود.
هیئت همراه و وزرای رئیس جمهور نیز در هشتمین سفر استانی ریاست جمهوری به استان اردبیل برنامههایی را در دستور کار دارند که البته وزرای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده دولت از دیروز در شهرهای استان حاضر و برنامههای سفر را پیگیری کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه اردبیل در ماههایی از سال شاهد لغو پرواز و یا تأخیرهای چندساعته ایرلاینها است که این لغو پرواز نصیب هیئت دولت سیزدهم نیز شد و تعدادی از وزرا نتوانستند پنجشنبه وارد اردبیل شوند.
هواپیمای حامل رئیس جمهور کشورمان نیز به دلیل نامساعد بودن جو فرودگاه اردبیل ناگزیر در فرودگاه پارس آباد مغان به زمین نشست تا شاید همین موضوع در راستای حل مشکل اساسی فرودگاه اردبیل تلنگری برای مسئولان باشد.
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