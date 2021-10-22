به گزارش خبرنگار مهر، بعد از عملکرد ضعیف تیم زنیت سنت پترزبورگ برابر یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا، رسانه های روسی به انتقاد از عملکرد نماینده کشورشان پرداختند و سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت هم از این انتقادات در امان نماند.

سایت championat روسیه با اشاره به پیشنهادات آزمون از تیم های دیگر بخصوص بایرن لورکوزن آلمان تاکید کرد که انتظار می رفت این مهاجم با ماندن در زنیت در لیگ قهرمانان اروپا به این تیم کم کند.

در گزارش این سایت عملکرد ضعیف آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بررسی و آورده شده است: «سردار در دیدار با یوونتوس تمایل کمی برای فشار آوردن، گرفتن توپ و دویدن رو به جلو داشت. او در ۳۰ دقیقه حضورش در زمین گم شد و هیچ کار خطرناکی روی دروازه حریف نکرد و بعد از بازی سرمربی تیم را سرزنش کرد.»

آزمون بعد از بازی گفت: یوونتوس تیم بزرگی است. امیدوارم بازی بعدی را ببریم. چه چیزی برای گلزنی کافی نبود؟ نمی دانم. از مربی تیم بپرسید. ما تمام تلاش خود را کردیم اما حریف تیم بسیار خوبی است.

سایت championat با اشاره به اظهارات آزمون، حملاتش به این مهاجم ایرانی را بیشتر کرد و نوشت: «بعید است که سماک (سرمربی زنیت) بعد از خواندن صحبت های آزمون لبخند بزند. آزمون فوراً باید مشکلات بازی خودش را حل کند و کمتر حرف بزند. با چنین نگرشی، او در بهترین حالت ممکن مجبور است تابستان آینده قراردادش را مجدداً با زنیت تمدید کند و در این صورت تنها از طریق یوتیوب می تواند لیگ آلمان را دنبال کند»!

اما این تنها انتقاد از عملکرد آزمون نیست. «بوریس راپوپورت» مدیر ورزشی و مربی سابق تیم زنیت هم در گفتگو با سایت sport-weekend درباره مهاجم ایرانی زنیت گفت: آزمون فوتبالیست بزرگی است اما دیدار با یوونتوس و چلسی (لیگ قهرمانان اروپا) نشان داد که بازی برای او در لیگ های تاپ دنیا سخت و دشوار خواهد بود.