مهاجمان آفریقایی سردار آزمون را به باشگاه لیون نزدیک کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه المپیک لیون یکی از مشتریان سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران در نقل و انتقالات تابستانی گذشته بود. با این حال لیون نتوانست مبلغ مدنظر باشگاه زنیت روسیه برای رضایتنامه مهاجم ایرانی خود را فراهم کند و جذب این بازیکن منتفی شد. باوجود پاسخ منفی زنیت، باشگاه لیون از آن زمان همچنان پیگیر جذب سردار آزمون است.

قرارداد آزمون با زنیت تابستان امسال به پایان می‌رسد.این باشگاه روسی در صورتی که قصد درآمدزایی از طریق فروش آزمون را داشته باشد باید در نقل و انتقالات زمستانی این کار را نهایی کند؛ یعنی تا زمانی که آزمون با آنها تحت قرارداد است وگرنه انتقال این مهاجم به تیم‌های دیگر سود مالی عاید زنیت نمی‌کند.

سایت معتبر footmercato فرانسه در خبری جدید مدعی شد باشگاه لیون قصد دارد در نقل و انتقال زمستانی خرید آزمون را قطعی کند و برای این خرید اصرار زیادی دارد.

علت این مسئله حضور سه مهاجم آفریقایی لیون یعنی اسلام سلیمانی (الجزایر)، تینو کادوره (زیمبابوه) و کارل توکو اکامبی (کامرون) در بازی‌های جام ملت‌های آفریقا در ماه ژانویه و فوریه ۲۰۲۲ است. در واقع لیون برای تقویت خط حمله اش در غیاب سه مهاجم آفریقایی قصد جذب مهاجم جدید دارد.

به نوشته این رسانه فرانسوی، لیون حاضر است برای خرید آزمون مبلغ ۷-۸ میلیون یورو بپردازد. این در حالی است که زنیت در نقل و انتقالات تابستانی به پیشنهاد ۱۵ میلیون یورویی لیون پاسخ منفی داده بود و مشخص نیست آیا با این مبلغ کمتر و البته زمان اندک برای فروش مهاجم خود موافقت می‌کند یا خیر.