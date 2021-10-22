۸۰۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۲۰نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته پنجشنبه ۲۹ مهرماه مهر ماه تا امروز ۳۰ مهر ماه سه هزار و ۵۷۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

از بین مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به مراکز درمانی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۸۰۷ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند که ۲۵۷ نفر از آنها در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۸۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۳۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۶۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۰ نفر بوده است که تاکنون تست ۱۳ نفر مثبت اعلام شده است.

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