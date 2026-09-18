به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی عصر جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک واحد طلافروشی در بازار بیرجند، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مجموعه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات لازم و انجام اقدامات تخصصی پلیس، متهم این پرونده در کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و دستگیر و اموال مسروقه نیز به‌طور کامل کشف شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: سرعت عمل ضابطان در شناسایی و دستگیری متهم و کشف اموال مسروقه، نتیجه همکاری و هماهنگی میان مجموعه قضایی و انتظامی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی موجود است.

وی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع و اجرای دقیق قانون استمرار خواهد داشت.

امنیت واحدهای صنفی باید جدی گرفته شود

عبداللهی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه گفت: امنیت کسبه، بازاریان و شهروندان و صیانت از سرمایه و اموال آنان موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از حقوق مال‌باختگان و برخورد قانونی با مرتکبان جرایم را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، اصناف و شهروندان است، تصریح کرد: نمی‌توان تمام مسئولیت پیشگیری را متوجه مجموعه‌های انتظامی و قضایی دانست.

عبداللهی با اشاره به حساسیت فعالیت صنوف مرتبط با طلا و اشیای گران‌بها گفت: صاحبان این واحدها باید الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی را به‌صورت دقیق رعایت کنند.

وی تأکید کرد: تجهیز واحدهای صنفی به سامانه‌های هشداردهنده، دوربین‌های نظارتی، سنسورها و سایر تجهیزات پیشگیرانه و همچنین تقویت استحکامات فیزیکی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

بررسی قصور احتمالی در وقوع سرقت

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در بررسی چنین پرونده‌هایی، ضمن شناسایی و برخورد قانونی با مرتکب یا مرتکبان، ابعاد مختلف موضوع از جمله نحوه وقوع جرم، اقدامات پیشگیرانه و میزان رعایت الزامات ایمنی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه در چارچوب مقررات، ترک فعل یا قصوری مؤثر در وقوع جرم احراز شود، موضوع حسب مورد بررسی و پیگیری خواهد شد.

عبداللهی بیان کرد: هدف از این رویکرد صرفاً رسیدگی پس از وقوع جرم نیست، بلکه باید با شناسایی زمینه‌ها و عوامل مؤثر، از تکرار حوادث مشابه پیشگیری و سطح ایمنی واحدهای صنفی ارتقا داده شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی و پلیس آگاهی در شناسایی و دستگیری سریع متهم این پرونده، بر استمرار اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و پیشگیرانه برای مقابله با جرایم و ارتقای امنیت عمومی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی خواست هرگونه موارد مشکوک و زمینه‌های احتمالی وقوع جرم را از مسیرهای قانونی به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند و با رعایت الزامات ایمنی، در پیشگیری از وقوع سرقت و سایر جرایم مشارکت کنند.