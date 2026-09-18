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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

انفجار در شرق سوریه

انفجار در شرق سوریه

منابع خبری از انفجاری در منطقه عیاش در حومه غربی دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که انفجاری در منطقه عیاش در حومه غربی دیرالزور رخ داده است و بررسی‌ها برای مشخص شدن ماهیت این حادثه ادامه دارد.

وی همچنین اعلام کرد که خودروهای آمبولانس و تیم‌های دفاع مدنی به محل انفجار اعزام شده‌اند.

همچنین خبرگزاری سوریه از شنیده شدن صدای انفجاری در شهرک عیاش در حومه غربی دیرالزور در شرق سوریه خبر داد.

این رسانه سوری اعلام کرد که تحقیقات درباره این انفجار ادامه دارد.

خبرنگار الجزیره از زخمی شدن تعدادی در انفجار یک انبار اسلحه در منطقه عیاش در استان دیرالزور، شرق سوریه، خبر داد.

کد مطلب 6950802

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