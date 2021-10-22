خرید ۳۶۰۰ متر مربع فرش دستباف مددجویان از سوی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر خادمی با اشاره به نقش ویژه مددجویان کمیته امداد در صادرات اقلامی همچون فرش دستباف، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۶ هزار متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان تحت حمایت تولید شده است که بخش زیادی از آن در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر از مددجویان در طرح‌های تحت نظارت تولید فرش در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: فرش دستباف مددجویان کمیته امداد از مرغوبیت بالا برخوردار بوده و دارای برند جهانی است.

سرپرست معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تولید زعفران مددجویان را از دیگر اقلام صادراتی جامعه هدف امداد عنوان کرد و گفت: تعداد طرح‌های در حال اجرای تحت نظارت در زمینه تولید و فرآوری زعفران توسط مجریان کمیته امداد ۳۹۲۷ طرح است که سالانه حدود سه هزار کیلوگرم سرگل زعفران خالص از آن استحصال می‌شود.

خادمی تصریح کرد: تعداد طرح‌های جاری در زمینه احداث نخلستان نیز ۱۴۶۸ طرح است که با تمرکز بر مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور، سالیانه بیش از ۱۳ هزار تن انواع خرما تولید می‌کند. همچنین میزان تولید پسته مددجویان در سال گذشته بالغ بر ۸۵۱ تن بوده که در مساحت بیش از هزار هکتار به دست آمده است.

وی همچنین افزود: میزان تولید پیله تر ابریشم توسط مددجویان مورد حمایت در سال گذشته زراعی ۱۷۳ تن معادل ۱۱ درصد از کل تولید پیله تر کشور بوده و حدود ۲۵ میلیارد تومان درآمد برای مددجویان ایجاد شده است.

سرپرست معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با ورود کمیته امداد به زنجیره ارزش تولید نخ ابریشم، ضمن احیای سه کارخانه فرآوری با تولید نخ ابریشم صد در صد ایرانی، صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری برای کشور ثبت شد.