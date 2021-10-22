جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار بالای فوتی، ابتلاء و بستری‌های کرونا در استان اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۱۷ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری هستند، افزود: از این تعداد ۲۸۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه و ۴۵ تن نیز به علت آسیب‌های ناشی از این بیماری از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۴۷ نفر در استان به ویروس کرونا مبتلا و ۲۴۸ بیمار کرونایی نیز در مراکز درمانی آذربایجان غربی بستری شدند، ادامه داد: در شبانه روز گذشته متأسفانه ۱۵ نفر نیز از بیماران بدحال در این استان بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان باختند که با احتساب فوتی‌های جدید شمار جان باختگان از این ویروس منحوس در آذربایجان غربی به ۶ هزار و ۷۱۷ نفر رسید.

آقازاده در خصوص روند واکسیناسیون کرونا در استان افزود: ارومیه، خوی و تکاب، سه شهرستان پیشرو استان در واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ به شمار می‌روند و در ارومیه، میزان تزریق واکسن به حدود ۸۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در ارومیه ۸۸.۶ درصد، خوی ۸۱.۸ درصد و در تکاب نیز ۸۰.۳ درصد واجدان شرایط، واکسن کرونا تزریق کرده‌اند، گفت: همچنین شهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و چالدران به ترتیب با ۶۶، ۶۸ و ۶۹ درصد کمترین میزان واکسیناسیون را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: همچنین شهرستان‌های بوکان، پلدشت، چایپاره، سلماس، شاهین دژ و نقده بیش از ۷۵ درصد و اشنویه، شوط، ماکو، مهاباد و میاندوآب با بیش از ۷۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

تا ۲۷ مهر امسال، بیش از ۷۹ درصد مردم واجد شرایط در آذربایجان غربی، واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

تاکنون حدود ۲ میلیون و ۹۶۱ هزار دز واکسن کرونا در آذربایجان غربی تزریق شده است.