دانشگاه آزاد به الگوی اصلاح نظام آموزش و پرورش تبدیل می شود

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه شورای رؤسا و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه به ریاست محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور علی سروری مجد مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان های دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی علم الهدی مشاور رئیس دانشگاه در امور تقریب مذاهب در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

طهرانچی در این نشست با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: یک شرق شناس در کتاب خود گفته بود که اگر تمدن اسلامی نبود، هیچ گاه غرب به مدرنیته نمی رسید. در تمدن اسلامی سه نقطه محوری وجود دارد که این سه نقطه به صورت مشخص و مستقیم مربوط به دوره پیامبر اسلام(ص)، امام جعفرصادق(ع) و امام رضا(ع) می شود که نقش اساسی در ایجاد تمدن اسلامی داشتند.

وی افزود: در کتاب تاریخ علم اشاره شده که ظهور اسلام دارای ویژگی های خاص خود بوده است، به طوری که ۱۷ سال پس از رسالت نبی مکرم اسلام(ص)، قرآن کریم مکتوب شد. ویژگی دیگر این است که زبان قرآن پس از دو سده تبدیل به زبان علمی دنیا شد، به طوری که پس از گذشت ۵۰۰ سال، مکتب علمی غیر از زبان عربی نبود و پس از ۵۰۰ سال مکتب علمی غیر از به زبان عربی، به زبان دیگری نوشته نمی شد. نکته دیگر این بود که بعثت پیامبر اکرم(ص) در منطقه ای اتفاق افتاد که هیچ پیشینه تمدنی نداشت و اسلام منجر به ایجاد تمدن در این منطقه شد و آنچه برآمد، ماحصل فرهنگ اسلام بود.

طهرانچی با بیان اینکه توسعه و تربیت علمی که رهاورد قرآن کریم بود، توانست پارادایم ذهنی حاکم بر تمدن غرب را بشکند، گفت: مکتب جعفری اساساً مکتبی فکری بود و این مکتب و مدرسه ای که ایجاد شد، تمدن جدیدی را بنا نهاد که در آن قرآن کریم توانست بشر را که مفتون دست یافته های علمی خود شده بود، هدایت کند.

وی با بیان اینکه شبکه ولایت از دوران امامت امام جعفرصادق(ع) شکل گرفت، اظهار داشت: خلفا مکتب علمی امام صادق(ع) و ایجاد شبکه ولایت را برنتابیدند و به همین دلیل شاهد آن هستیم که پس از دوران امام جعفرصادق(ع) فرزندان ایشان در زندان به سر می برند، چرا که خلفا تلاش داشتند از این طریق سر شبکه را قطع کنند که موفق نشدند و به همین دلیل امامان ما را شهید کردند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رونمایی از سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در هفدهمین جلسه شورای دانشگاه، گفت: این سند با نگاه به دانشگاه به عنوان یک نهاد تعلیم و تربیت تدوین شده و نگاه ما محدود به صرف دانشگاه نیست، چرا که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه دانشگاهی با دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متفاوت است. از این رو در تهیه برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک شبکه تعلیم و تربیت از مدرسه تا دکتری به صورت کامل دیده ایم و برای هر یک از اجزای این دانشگاه، برنامه ریزی کردیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر فعالیت در حوزه آموزش عالی، با دارا بودن یکصد هزار دانش آموز، یک شبکه دانش آموزی محسوب می شود، تصریح کرد: علم آموزی باید در نظام تعلیم و تربیت و در بستر فرهنگ جریان یابد. از این رو تمام تلاش ما در دانشگاه آزاد اسلامی این است که بتوانیم همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ این دانشگاه را در زمره بهترین و معتبرترین دانشگاه های جهان قرار دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: تحول و تعالی این دانشگاه، از ابتدای شهریورماه امسال آغاز و برخی از اقدامات آن نیز اجرایی شده است. برای تبیین این سند، پشتوانه فکری آن برای اینکه بگوییم نظام تعلیم و تربیت را چگونه می بینیم، منتشر شده است. اصل بحث ما این است که دانشگاه چیست. به همین دلیل در سند پشتیبان برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی نگاه غربی ها و ایرانی های طرفدار مدرنیته به دانشگاه و همچنین نظرات و بیانات امامین انقلاب درباره دانشگاه را بررسی کردیم تا با یک دانش و بینش، پشتوانه فکری دانشگاه آزاد اسلامی را تعیین کنیم.

طهرانچی با بیان اینکه سند دانشگاه اسلامی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از اسناد بالادستی مورد توجه در تدوین سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: در دوران شیوع کرونا دانش آموزان و دانشجویان از محیط حقیقی به فضای مجازی منتقل شدند و عملاً نهاد آموزش اجتماعی مجازی جایگزین نهاد آموزشی رسمی شد و بدین ترتیب سبک زندگی نیز تغییر کرد. اکنون تلاش ما این است که بتوانیم جایگاه خود را در سبک زندگی فضای دوساحتی فیزیکی-سایبری احیا و تثبیت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس مأموریت سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی؛ این دانشگاه شبکه علمی تربیتی و فرهنگی است که به صورت یکپارچه و دارای توزیع جغرافیایی گسترده منطقه ای و شهرپایه است که کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه دارد. در بیانیه چشم انداز هم مشخص کرده ایم که دانشگاه آزاد اسلامی براساس برنامه پنج ساله خود به کجا خواهد رسید و در بیانیه ارزش ها نیز مشخص کردیم که چگونه به این نقطه حرکت خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: براساس این سند، دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه توحیدی، پایبندی به اصول، مبانی و اخلاق اسلامی به دنبال تعالی مستمر است و این مسیر را با خودباوری و اعتقاد به توان تاریخی ملت بزرگ ایران ادامه خواهد داد.

طهرانچی با بیان اینکه اقدام در سطح برنامه باید به وسیله واحدهای دانشگاهی به اقدام در سطح پروژه تبدیل شود، گفت: هر واحد دانشگاهی ۱۰ تا ۲۰ پروژه را باید برای این سند، به تصویب هیات امنای استانی برساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ درصد آموزش عالی کشور را در اختیار دارد، ظرفیت این را داریم که تعداد دانش آموزان را از صد هزار به یک میلیون دانش آموز افزایش دهیم، چرا که با توجه به جمعیت ۱۵ میلیونی دانش آموزان کشور، جمعیت دانش آموزان سما باید افزایش پیدا کند و درصد بالایی از این جمعیت ۱۵ میلیونی را شامل شود. برنامه ریزی و هدف گذاری دانشگاه آزاد اسلامی، جذب یک میلیون دانش آموز در مدارس سما است و برای تحقق این هدف، زیرساخت های کافی، فضای آموزشی، مربی و... را در اختیار داریم. معتقدیم دانشگاه آزاد اسلامی با اجرایی کردن سند تحول و تعالی، می تواند به الگویی برای اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل شود.