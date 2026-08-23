به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش شامگاه شنبه در جمع حاضران در موکب شهید امام خامنه‌ای قم، با تشریح تفاوت میان نگاه مادی و نگاه الهی در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اظهار کرد: در نگاه مادی، انسان هنگام مواجهه با مسائل ابتدا امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود را ارزیابی می‌کند و تصمیم خود را بر اساس محاسبات مادی شکل می‌دهد، اما در نگاه الهی ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات، قدرت خداوند نیز به عنوان پشتوانه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: این دو نوع نگاه در طول سال‌های گذشته در فضای تصمیم‌گیری کشور نیز وجود داشته است و تفاوت آنها را می‌توان در نوع مواجهه با تهدیدها و مشکلات مشاهده کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نگاه صرفاً مادی، هنگامی که فرد یا مجموعه‌ای قصد انجام کاری را دارد، نخست میزان توان مالی، امکانات، تجهیزات و قدرت موجود را محاسبه می‌کند و اگر احساس کند ظرفیت لازم برای مقابله با یک مسئله وجود ندارد، از ادامه مسیر منصرف می‌شود.



روانبخش با بیان اینکه نگاه الهی به معنای نادیده گرفتن امکانات و ظرفیت‌های مادی نیست، گفت: در این رویکرد نیز باید همه توان و ظرفیت موجود را به کار گرفت، اما در نهایت نباید قدرت الهی را از محاسبات کنار گذاشت و تکیه‌گاه اصلی را صرفاً امکانات مادی دانست.



دشمن از همه ظرفیت‌های ایران خبر ندارد



وی با اشاره به اهمیت اتکا به توان داخلی در حوزه دفاعی بیان کرد: یکی از نقاط قوت کشور در این زمینه آن است که دشمن از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی جمهوری اسلامی ایران اطلاع ندارد و نمی‌تواند برآورد دقیقی از همه امکانات دفاعی کشور داشته باشد.



این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعی است که هیچ کشوری همه توانمندی‌ها، تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی خود را در معرض اطلاع دشمن قرار نمی‌دهد و به همین دلیل بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های واقعی کشور برای طرف مقابل ناشناخته باقی می‌ماند.



وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اتکا به توان داخلی و تقویت ظرفیت‌های بومی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش قدرت بازدارندگی کشور باشد، زیرا دشمن نمی‌تواند بر اساس اطلاعات کامل، توان دفاعی ایران را محاسبه و برای آن برنامه‌ریزی کند.



روانبخش با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر کشور اظهار کرد: دشمنان در تلاش بودند با هدف قرار دادن مراکز و ساختمان‌های مهم نظام و همچنین بهره‌گیری از جنگ روانی، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و مردم را نسبت به آینده کشور دچار یأس و نگرانی کنند، اما این هدف محقق نشد.



مردم در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نکردند



وی با تأکید بر حضور مردم در صحنه افزود: با وجود فشارها و اقدامات دشمن، مردم در خیابان‌ها حضور یافتند، هراس به خود راه ندادند و از صحنه کنار نرفتند و این رفتار را باید در چارچوب همان نگاه الهی و تربیت قرآنی و مکتب امام خمینی(ره) تحلیل کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نگاه الهی، قدرت و امکانات مادی در کنار ایمان و توکل مورد استفاده قرار می‌گیرد و انسان مؤمن در برابر تهدیدها تنها به محاسبات ظاهری و مادی تکیه نمی‌کند.



وی با اشاره به رویکردهایی که امنیت کشور را در گرو نزدیک شدن به قدرت‌های خارجی می‌دانند، گفت: اگر مبنا این باشد که چون آمریکا از قدرت نظامی و سلاح هسته‌ای برخوردار است باید برای جلوگیری از درگیری هر امتیازی را که مطالبه می‌کند واگذار کنیم، این نگاه در تجربه تاریخی کشور آزموده شده و نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.



روانبخش خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که حتی در مواردی که دولت‌های وقت تلاش کردند با آمریکا تعامل داشته باشند، تضمینی برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از اقدامات خصمانه این کشور وجود نداشته است.



تجربه برجام اعتماد به آمریکا را تأیید نکرد



وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ادامه داد: دولت مصدق که موضوع ملی شدن صنعت نفت را دنبال می‌کرد، در نهایت با دخالت آمریکا و وقوع کودتای ۲۸ مرداد مواجه شد و این رخداد یکی از نمونه‌های تاریخی در بررسی نوع رفتار آمریکا با ایران است.



این نماینده مجلس در ادامه به روند مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام پرداخت و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای اقداماتی را انجام داد که از جمله آنها می‌توان به تحویل بخش قابل توجهی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده، کاهش سطح غنی‌سازی، پر کردن قلب راکتور اراک با بتن و جمع‌آوری و انتقال بخشی از سانتریفیوژها به انبار اشاره کرد.



وی افزود: در مقابل، انتظار می‌رفت طرف آمریکایی نیز به تعهدات خود عمل کند، اما این اتفاق رخ نداد و تجربه برجام نشان داد که دادن امتیازات قابل توجه به آمریکا الزاماً به اجرای تعهدات از سوی این کشور منجر نمی‌شود.



روانبخش ادامه داد: با وجود این تجربه، برخی همچنان بر این باور بودند که می‌توان با تغییر دولت آمریکا و آغاز مذاکرات مجدد، مشکلات موجود را برطرف کرد، اما در ادامه روند مذاکرات نیز شاهد آغاز جنگ بودیم و این مسئله بار دیگر نشان داد که نمی‌توان امنیت کشور را به وعده‌ها و تعهدات طرف مقابل گره زد.



امتیاز بیشتر، امنیت بیشتری نمی‌آورد



وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های سیاسی درباره ضرورت اعتماد به آمریکا تأکید کرد: تجربه‌های تاریخی و تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش امتیازدهی به آمریکا نمی‌تواند رضایت این کشور را تضمین کند و به تبع آن امنیت کشور نیز از این طریق تأمین نخواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله اساسی در مواجهه با تهدیدها آن است که کشور ضمن استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، توان داخلی خود را تقویت کند و در محاسبات خود قدرت الهی را نیز مورد توجه قرار دهد.



وی افزود: نگاه الهی به معنای کنار گذاشتن برنامه‌ریزی، امکانات، تجهیزات و توان دفاعی نیست، بلکه تأکید بر این دارد که همه این ظرفیت‌ها در کنار توکل و اتکا به خداوند به کار گرفته شود و تصمیم‌های اساسی کشور بر پایه اعتماد به توان داخلی و ایمان شکل گیرد.



روانبخش خاطرنشان کرد: آنچه در تجربه‌های تاریخی کشور قابل توجه است این است که نمی‌توان با واگذاری امتیازات بیشتر، رضایت آمریکا را به دست آورد و از این طریق برای کشور امنیت پایدار ایجاد کرد.



وی تصریح کرد: مسیر تأمین امنیت کشور، تقویت ظرفیت‌های داخلی، حفظ آمادگی دفاعی، بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود و ایستادگی در برابر تهدیدهاست و تجربه‌های گذشته نیز ضرورت توجه به این رویکرد را نشان داده است.