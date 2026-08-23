  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۹

«بُت» حمید نعمت‌الله بدون سانسور پروانه نمایش گرفت؛ اکران در مهر

«بُت» حمید نعمت‌الله بدون سانسور پروانه نمایش گرفت؛ اکران در مهر

فیلم سینمایی «بُت» به کارگردانی حمید نعمت‌الله بدون حذفیات پروانه نمایش گرفت و قرار است مهر امسال اکران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام علی سرتیپی مدیرعامل شرکت پخش فیلمیران، فیلم سینمایی «بُت» به کارگردانی حمید نعمت‌الله که سال ۱۴۰۳ جلوی دوربین رفت، بالاخره پروانه نمایش گرفت و قرار ست مهر ۱۴۰۵ توسط دفتر فیلمیران اکران شود.

به گفته سرتیپی، پروانه نمایش فیلم بدون ممیزی و حذفیات صادر شده است.

«بُت» در ژانر درام و با مضمونی اجتماعی ساخته شده و با فضایی متفاوت و اتمسفری خاص، تجربه‌ای متفاوت در سینمای ایران را رقم می‌زند.

لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، الناز حبیبی، بانیپال شومون و نوید پورفرج از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«بُت» هفتمین فیلم سینمایی حمید نعمت‌الله پس از فیلم توقیفی «قاتل و وحشی» به‌شمار می‌رود که چهار سال پس از ساخت آن، جلوی دوربین رفته است.

حاتمی پیش از این در فیلم‌های «بی‌پولی»، «رگ خواب» و «قاتل و وحشی» با حمید نعمت‌الله همکاری کرده بود و حالا در «بُت» بار دیگر مقابل دوربین این کارگردان رفته است.

کد مطلب 6924482
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها