به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام علی سرتیپی مدیرعامل شرکت پخش فیلمیران، فیلم سینمایی «بُت» به کارگردانی حمید نعمتالله که سال ۱۴۰۳ جلوی دوربین رفت، بالاخره پروانه نمایش گرفت و قرار ست مهر ۱۴۰۵ توسط دفتر فیلمیران اکران شود.
به گفته سرتیپی، پروانه نمایش فیلم بدون ممیزی و حذفیات صادر شده است.
«بُت» در ژانر درام و با مضمونی اجتماعی ساخته شده و با فضایی متفاوت و اتمسفری خاص، تجربهای متفاوت در سینمای ایران را رقم میزند.
لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، الناز حبیبی، بانیپال شومون و نوید پورفرج از جمله بازیگران این فیلم هستند.
«بُت» هفتمین فیلم سینمایی حمید نعمتالله پس از فیلم توقیفی «قاتل و وحشی» بهشمار میرود که چهار سال پس از ساخت آن، جلوی دوربین رفته است.
حاتمی پیش از این در فیلمهای «بیپولی»، «رگ خواب» و «قاتل و وحشی» با حمید نعمتالله همکاری کرده بود و حالا در «بُت» بار دیگر مقابل دوربین این کارگردان رفته است.
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