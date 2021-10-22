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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

تیم فوتبال امید ایران وارد تاجیکستان شد

تیم فوتبال امید ایران وارد تاجیکستان شد

تیم فوتبال امید ایران برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا وارد کشور تاجیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم فوتبال امید ایران که شب گذشته (پنجشنبه ۲۹ مهرماه) ساعت ۲۲:۵۰ با پرواز اختصاصی از تهران عازم تاجیکستان شده بودند، به شهر دوشنبه رسیدند.

تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران در گروه B مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم های نپال، تاجیکستان و لبنان همگروه است.

از کادر فنی به همراه بازیکنان پیش از خروج از فرودگاه، تست PCR گرفته شد و تا اعلام نتایج بازیکنان در قرنطینه هستند.

برنامه بازی های ایران در این مسابقات به این شرح است:

دوشنبه ۳ آبان

ایران- نپال / ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران) - استادیوم دوشنبه

پنجشنبه ۶ آبان

لبنان- ایران / ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران) - استادیوم دوشنبه

یکشنبه ۹ آبان

ایران- تاجیکستان / ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) – استادیوم دوشنبه

کد مطلب 5333475

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