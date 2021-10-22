تیم فوتبال امید ایران وارد تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم فوتبال امید ایران که شب گذشته (پنجشنبه ۲۹ مهرماه) ساعت ۲۲:۵۰ با پرواز اختصاصی از تهران عازم تاجیکستان شده بودند، به شهر دوشنبه رسیدند.

تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران در گروه B مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم های نپال، تاجیکستان و لبنان همگروه است.

از کادر فنی به همراه بازیکنان پیش از خروج از فرودگاه، تست PCR گرفته شد و تا اعلام نتایج بازیکنان در قرنطینه هستند.

برنامه بازی های ایران در این مسابقات به این شرح است:

دوشنبه ۳ آبان

ایران- نپال / ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران) - استادیوم دوشنبه

پنجشنبه ۶ آبان

لبنان- ایران / ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران) - استادیوم دوشنبه

یکشنبه ۹ آبان

ایران- تاجیکستان / ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) – استادیوم دوشنبه