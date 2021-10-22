برداشت گاز از پارس جنوبی به سقف تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین‌فام با تشریح اقدام‌های انجام شده در توسعه پارس جنوبی افزود: روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب از پارس جنوبی، ۲۵۲ میلیون مترمکعب از سایر میدان‌ها و ۷۰ میلیون مترمکعب از بخش گازهای همراه با نفت تولید می‌شود.

وی میزان برداشت تجمعی گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی را یک‌هزار و ۹۹۴ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: ارزش محصولات پارس جنوبی در این مدت، ۳۵۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس میزان برداشت روزانه ایران و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی را به ترتیب ۶۲۸ و ۷۰۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: در بخش فراساحل پارس جنوبی ۳۷ سکوی گازی، ۳۴۰ حلقه چاه، ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط لوله و ۵۰ ردیف عملیاتی در حال بهره‌برداری است.

مشکین‌فام با بیان اینکه از ابتدای توسعه این میدان تاکنون ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، افزود: از مجموع ۳۷ سکوی در حال بهره‌برداری، ۱۷ سکوی اصلی با ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز و ۲۰ سکوی فرعی با ظرفیت تولید ۱۴ میلیون مترمکعب در روز در خلیج‌فارس نصب و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه هر یک از سکوهای اصلی این میدان با ظرفیت ۲۸ میلیون مترمکعب، گاز مصرفی حدود یک میلیون خانوار را تأمین می‌کند، افزود: برای هر یک از ردیف‌های دریایی پارس جنوبی (شامل حفاری چاه‌ها، عرشه دریایی و خطوط لوله زیردریایی) نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه شده و تمام سکوها از سوی پیمانکاران ایرانی ساخته و نصب شده‌اند.

مشکین‌فام ارزش محصولات هر پالایشگاه پارس جنوبی را روزانه ده میلیون دلار برآورد کرد و افزود: ارزش محصولات هر یک از پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی ۳.۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که نزدیک به یک درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی مجموع تولید دیگر محصولات پارس جنوبی را سالانه ۱۲ میلیون تن اتان، ۱۲ میلیون تن گاز مایع (ال‌پی‌جی) و روزانه ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی اعلام کرد و گفت: عمده میعانات گازی تولیدشده از پارس جنوبی در داخل کشور تبدیل به محصولات باارزش می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با ابراز نگرانی از وضع تولید گاز پارس جنوبی برای سال‌های آینده گفت: تولید گاز از پارس‌جنوبی به پیک ظرفیت رسیده، اما از چهار سال آینده، پیش‌بینی می‌شود، سالانه به اندازه یک فاز پارس جنوبی (۲۸ میلیون مترمکعب) با افت تولید مواجه شود.

مشکین‌فام تحقق استمرار تولیدگاز را نیازمند اجرای دو راهکار حفظ و نگهداشت تولید از پارس جنوبی و توسعه دیگر میدان‌های گازی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۵ درصد گاز درجای میدان معادل ۶۲ تریلیون فوت مکعب برداشت شده است، با تأسیسات موجود پارس‌جنوبی می‌توان ۵۰ درصد گاز درجای میدان را که حدود ۲۱۰ تریلیون فوت مکعب محاسبه شده است، برداشت کرد.

وی سرمایه مورد نیاز برای توسعه دیگر میدان‌های گازی کشور را ۱۷.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری در میدان مشترک پارس جنوبی، برداشت ۷۵ درصدی گاز محقق خواهد شد.