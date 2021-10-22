پرسپولیس از لباس های فصل خود رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با انتشار ویدئو کلیپی از لباسهای جدید خود برای فصل جاری رقابتهای لیگ برتر رونمایی کرد.
در این کلیپ تصویری کوتاه، خبری از بازیکنان اصلی و کاپیتانهای این تیم نبود تا بازیکنانی نظیر علی شجاعی و مهدی مهدی خانی از این لباس رونمایی کنند.
این در حالی است که در اکثر تیمهای مطرح و بخصوص قهرمانان فصل گذشته، نحوه نمایش طرح جدید لباسها اهمیت فراوانی دارد و میتواند منبع درآمدزایی خوبی برای سرخها محسوب شود.
در طرح جدید لباس پرسپولیس روی پیراهن اول این تیم که سرخ رنگ است نوارهای سفید و طوسی کم رنگی زیر لوگوی باشگاه وجود دارد
همچنین در پیراهن دوم و سوم سرخها نیز همچون گذشته به رنگ مشکی و سفید است که در حاشیه آن از نماد باشگاه پرسپولیس استفاده شده است.
قرار است پرسپولیس از دیدار هفته دوم خود مقابل نساجی مازندران از پیراهنهای جدید استفاده کند.
سرخپوشان پایتخت چهارشنبه ۵ آبان ماه در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندران خواهند بود.
نظر شما