به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسماعیل بهرامی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کالپوش به میزبانی مسجد جامع روستای حسین‌آباد ضمن بیان اینکه صدور حکم محکومیت رئیس بانک مرکزی و معاون وی، حکایت از تداوم خط تحول و تعالی در دستگاه قضا دارد، ابراز داشت: ریشه‌کن کردن فساد و مفسدان، در شرایط کنونی و طی ادوار قوه قضائیه، مهم‌ترین مأموریت دستگاه قضا به شمار می‌رود.

وی بابیان اینکه مقابله با فساد و مفسدان، نیازمند عزم ملی است، افزود: یکی از مهم‌ترین میدان‌ها مواجهه عاقلانه و شجاعانه، با دانه‌درشت‌ها و به رسمیت نشناختن خط قرمزهای ساختگی است به‌همین جهت، بازداشت و محاکمه مسئولان رده‌بالا که جرایم مالی و دست‌اندازی آن‌ها به بیت‌المال محرز شده بود، ونیز از بین بردن حاشیه امن یقه‌سفیدها و سفارش شده‌ها همواره یکی از مطالبات مردم از قوه قضائیه بوده و ورود به‌حیاط خلوت آن‌ها، دلگرمی مردم نسبت‌به قوه قضائیه را افزایش داده و البته انتظارات را بالابرده است.

امام جمعه بخش کالپوش بابیان اینکه خنثی‌سازی تحریم اولویت اول در بازدارندگی اقتصادی است، ابراز داشت: رئیس جمهور، ۲۵ مهرماه، دکتر محمد مخبر معاون اول خود و فرمانده قرارگاه اقتصادی را مأمور عملی کردن راهبرد خنثی‌سازی تحریم کرد این اقدام گام اولیه و البته لازمی است که باید به‌درستی و محکمی برداشته شود چراکه راههای اصلی خنثی‌سازی تحریم را تبیین می‌کند.

بهرامی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب با دو وصف «اولویت اقدام برای خنثی‌سازی تحریم» و «اکثریت تلاش برای خنثی‌سازی تحریم» این مهم را وظیفه دولت دانستند، تصریح کرد: متأسفانه دولت قبل با نگاهی که به اولویت رفع تحریم به‌علاوه اولویت ارتباط با غرب داشت، این مهم را حتی در آخرین ماه‌های فعالیت خود جدی نگرفت اما اکنون رئیس جمهور جدید، در دومین ماه خدمتش به این اولویت اهتمام ورزیده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی بابیان اینکه رزمایش ترکیبیِ ایران انقلابی نماد بازدارندگی فعال اسنت، افزود: در کنار حوادث و تنش‌های اخیر در مرزهای شمالی و حوادث افغانستان و تحرکات جبهه استکبار در منطقه، برخی اتفاقات مهم، از نگاه تیزبین تحلیل‌گران راهبردی مخفی نمی‌ماند. در این نگاه رزمایش ترکیبی آمیزه‌ای از اقدامات دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی و نظامی و رسانه‌ای و تبلیغی که به منزله عملیات ایذایی است و افکار دشمنان و رقبا را از اجرای اهداف خود بازمی‌دارد و دور می‌سازد.

به گزارش مهر، دو سفر مهم سرلشکر محمدباقری به دعوت رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان و روسیه، برگزاری مانور برای همگرایی منطقه‌ای به منظور ارتقای ضریب امنیت کشور و دور ساختن تهدیدهای مختلف از ایران، سالروز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون از دیگر محورهای سخنان این هفته نماز جمعه کالپوش بود.