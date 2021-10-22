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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۹

امام جمعه میامی:

تحقق عدالت اجتماعی نیازمند عزم و انسجام ملی است

تحقق عدالت اجتماعی نیازمند عزم و انسجام ملی است

میامی- امام جمعه میامی درباره مطالبات مردم از دولتمردان، گفت: تحقق عدالت اجتماعی به خصوص در حوزه اقتصادی نیازمند عزم و انسجام ملی و هم افزایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های آخرین نماز جمعه مهرماه میامی به میزبانی مسجد جامع، با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی بیان کرد: تحقق عدالت اجتماعی به خصوص در حوزه اقتصاد نیازمند از و انسجام ملی و درونی و همچنین هم افزایی است که همه سران قوا و مسئولان می‌بایست در این زمینه به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسدان بدون ملاحظه یکی از ضرورت‌های تحقق عدالت اجتماعی است، افزود: مجلس و دولت می‌باید بستر آن را فراهم کنند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه عدالت اجتماعی به مثابه یک مطالبه و حق مردم محسوب می‌شود، بیان کرد: قوه‌قضاییه در تحقق این حق نقش مهم و اساسی دارد.

صفایی‌پور بیان کرد: دولت باید در حوزه اقتصادی به خصوص قیمت‌ها و تورم که روز به روز در حال افزایش است، اقدام عاجلی صورت دهد.

وی به هفته وحدت نیز اشاره کرد و گفت: امروز استکبار و صهیونیسم جهانی علیه همه مسلمانان شامل اهل تسنن و تشیع با فعال کردن تنش‌های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند افغانستان، لبنان و سوریه در حال توطئه و برنامه‌ریزی هستند لذا باید گفت وحدت واقعی با هوشیاری همه مسلمانان تحقق می‌یابد.

امام جمعه میامی در خاتمه درباره سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری به استان سمنان افزود: از استاندار سمنان می‌خواهیم که انتظار و مطالبات مردم را در شرق استان به خصوص شهرستان میامی به دولت اعلام داشته باشند چرا که مردم نیازمند نشاط اجتماعی و رضایتمندی در سایه رفع مشکلات فراوان و بی منت از سوی دولتمردان هستند.

کد مطلب 5333638

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