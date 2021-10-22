حماسه«لرده» به عنوان روز ضد استعماری زنان ایران در تقویم ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در نماز جمعه امروز بوشهر اظهار داشت: رئیس جمهور و هیئت دولت سفرهای استانی متعددی را داشته‌اند که نقش مهمی در شنیدن مشکلات مردم و برنامه‌ریزی برای تحقق مطالبات مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور و هیئت دولت در دورترین روستاها هم حضور می‌یابند اضافه کرد: در این سفرها رئیس جمهور در بین مردم حضور می‌یابد و ضمن شنیدن سخنان و بررسی مشکلات مردم، راهکارهای لازم برای تحقق مطالبات ارائه می‌دهند.

امام جمعه موقت بوشهر با گرامیداشت سالروز قیام و ایستادگی زنان سلحشور لرده دشتستان در مقابله با متجاوزان انگلیسی بیان کرد: سالروز «حماسه لرده» باید به عنوان روز ضد استعماری زنان ایران در تقویم نظام اسلامی نامگذاری شود.

وی با اشاره به اینکه زنان لرده اسلحه به دست گرفته و در مقابل استعمار انگلیس ایستادند، ادامه داد: امیدواریم روزی در آبان‌ماه به‌عنوان روز مبارزات ضد استعماری زنان ایران ثبت و تعیین شود.

حجت‌الاسلام جمالی تاکید کرد: زنان و بانوان استان بوشهر با حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اهداف دشمنان در بخش‌های گوناگون را ناکام کرده‌اند که از افتخارات این استان محسوب می‌شود.

وی یکی از مأموریت زنان بوشهری را مقابله با تهاجم‌های فرهنگی و صیانت از حریم خانواده و جامعه اسلامی دانست و اضافه کرد: عفاف، حجاب و صیانت از کانون گرم خانواده از دیگر افتخارات زنان و بانوان استان بوشهر است.

امام جمعه موقت بوشهر با گرامیداشت هفته وحدت به اهداف دشمنان در ایجاد تفرقه میان مسلمانان پرداخت و بیان کرد: دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب مسلمانان برنامه‌ریزی کرده‌اند که تقویت اتحاد مسلمانان برای ناکام ماندن اهداف دشمنان ضروری است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به نقش اتحاد و وحدت در خنثی شدن ترفندهای دشمنان تصریح کرد: تا زمانی‌که اتحاد و برادری مسلمانان برقرار باشد اهداف و برنامه‌ریزی دشمنان نتیجه‌ای ندارد.