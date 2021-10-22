مجید بیگم‌جانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: بعد از پیروزی خوبی که در هفته نخست برابر ماشین‌سازی تبریز کسب کردیم بازیکنان از انگیزه و روحیه بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: از نظر وضعیت آمادگی نیز بازیکنان وضعیت مطلوبی دارند و با انگیزه فراوان تمرینات را دنبال می‌کنند.

مربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به وضعیت محروم و مصدوم گفت: همچنان آرمین طلایی‌منش و مجید شعبانی ۲ بازیکن تأثیرگذار خود را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

بیگم‌جانی خاطرنشان کرد: همچنین ساسان جعفری‌کیا و امیرابراهیم بیگی مصدومان ما در این دیدار هستند که وضعیت ابراهیم بیگی برای رسیدن به این بازی مشخص نیست.

وی با اشاره به حریف هفته دوم تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: ملوان بندرانزلی از تیم‌های ریشه‌دار و با قدمت فوتبال کشورمان بوده و در این فصل نیز با هزینه‌هایی که انجام داده به دنبال بازگشت به لیگ برتر کشورمان است.

مربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: بازی هفته اول این تیم را آنالیز کردیم و شناختی نسبی از این تیم داریم.

بیگم‌جانی با بیان اینکه با تمام قدرت برای کسب امتیاز به میدان خواهیم رفت، بیان کرد: در دیدارهای خانگی محکوم به برد هستیم و نمی‌خواهیم در بازی‌های خانگی به هیچ تیمی باج دهیم.

وی افزود: با تمام توان از سوت آغاز مسابقه با غیرت و جنگندگی بازیکنان برای کسب حداکثر امتیاز به میدان می‌رویم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور شنبه ۱ آبان ماه در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج از ساعت ۱۵:۱۵ میزبان ملوان بندرانزلی است.