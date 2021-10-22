دعوت از صاحب نظران برای تهیه سند جامع آمایش لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسین زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لامرد با اشاره به داشتن یک سند، و یا نقشه راه در تمامی عرصه‌ها اظهار داشت: با توجه به حلقه مفقوده عدم وجود سند جامع آمایش شهرستان، از همه نخبگان، بزرگان، جوانان و صاحب نظران می‌خواهم در این امر مهم به کمک بیایند.

حجت الاسلام حسین زاده امام جمعه لامرد با اشاره به سالروز ساخت اولین مسجد توسط پیامبر اظهار داشت: اولین کاری که پیامبر (ص) انجام دادند مسجدی را بنا کردند که این نشان از عظمت، و اهمیت مسجد در اسلام است، و باید توجه ویژه به آن داشت، و این مسجد مرکز فرماندهی رسول الله بوده است.

وی به تعدد مساجد در شهرستان لامرد اشاره کرد و گفت: در شهرستان لامرد مساجد فراوانی داریم، و برای ایمان و دین مردم سنجیده می‌شود و مردم به این ظرفیت مهم اهمیت می‌دهند.

حسین زاده افزود: حرکت نرم افزاری مساجد، مهم‌تر از حرکت سخت افزاری آن است و باید گفت مسجد بی نمازخوان و بی امام جماعت فایده‌ای ندارد.

وی افزود: مسؤلین باید نگاهشان به مسجد، یک نگاه عمیق و دارای عمق راهبردی باشد. مساجد باید فعال‌تر شوند و در شهرستان نیاز جدی به عزم مردم و مسؤلین دارد و باید شورایی در این رابطه نیز تشکیل شود که البته در روزهای آینده این مهم را انجام خواهیم داد.

وی به روز آمار و برنامه ریزی نیز اشاره کرد و گفت: آمار، ستون فقرات برنامه ریزی است و باید برنامه ریزی های درون منزل و جامعه به خوبی انجام شود تا نظم خوبی حاکم شود.

وی به عدم رعایت نظم مسؤلین و مردم در جلسات و برنامه‌ها انتقاد کرد و گفت: تلاش شود تا جلسات به وقت مقرر و تعیین شده برگزار شود.

وی نسبت به بکارگیری جوانان این منطقه در صنایع شهرستان به عنوان نیروی انسانی خوب، کارامد و متعهد اشاره کرد و گفت: اگر من باشم بعضی از آنها را سمت یک استاندار می گمارم، و بنده به شما نمازگزاران قول می‌دهم این جوانان بر بسیاری از کسانی که امروز کشور را اداره می‌کنند قوی‌تر باشند.

حسین زاده با اشاره به اینکه وقتی یک نیروی بومی بتواند مدیریت یک نهاد را انجام دهد، مجموعه دولت هم می‌پسندد، خاطرنشان کرد: برای بکارگیری جوانان بومی و شایسته در پست‌های مدیریتی شهرستان و صنایع نیاز به برنامه ریزی دارد. چرا امروز برای بعضی از پست‌ها (نیروی انسانی) باید بلنگیم.

وی با اشاره به لزوم داشتن یک سند، و یا نقشه راه در تمامی عرصه‌ها بویژه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، و.... افزود: با توجه به حلقه مفقوده عدم سند جامع آمایش شهرستان، از همه نخبگان، بزرگان، جوانان و صاحب نظران می‌خواهم در این امر مهم به کمک بیایند.

امام جمعه لامرد، به خنثی سازی تحریم‌ها بعنوان اولویت اول در بازدارندگی اقتصادی دانست و گفت: دولت جدید تمام تلاشش را برای به سرانجام رساندن این مهم به کار بسته است.

حسین زاده با طرح این سوال، که چه اقداماتی باید برای خنثی سازی تحریم‌ها انجام شود تصریح کرد: عدم اعتماد به دشمن، اعتماد و اتکا به ظرفیت‌های داخلی کشور، و وحدت و انسجام بین قوا و فرماندهی واحد در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ازجمله مواردی است که همه کارشناسان بر این مهم واقفند و همین را مطرح می‌کنند.

حجت الاسلام حسین زاده ضمن تبریک انتصاب فرماندار جدید شهرستان لامرد، تصریح کرد: وحدت بین دستگاه‌های اجرایی، و ارکان منطقه باید صورت گیرد تا با وحدت و یکپارچگی، کارها به خوبی انجام شود.

امام جمعه لامرد به اشتغال در شهرستان اشاره کرد و افزود: در دفتر کار ما هر روز با حجم وسیعی از جوانان جویای کار مواجه هستیم، و برای ما زیبنده نیست جوانی بیکار باشد و این مهم باید با جدیت تمام دنبال شود.

وی افزود: ظرفیت‌های شغلی که قبلاً به هر دلیلی راکد شده است، را باید فعال کرد، و به دنبال ایجاد اشتغال‌های جدید با توجه به ظرفیت شهرستان بود.

حسین زاده به راه اندازی کارگاه‌های کوچک و پرسود و همچنین کاشت نخیلات در منطقه اشاره کرد و گفت: نخل منبع درآمد خوبی است که باید آن را فعال کرد و کمیته اشتغال فعال شود و روی این مباحث فکر کنند ضمن اینکه طبق سند آمایش، یک برنامه ریزی خوبی باید صورت گیرد تا شاهد بی شغلی جوانان نباشیم.

حجت الاسلام حسین زاده ادامه داد: مدیریت جدید آلومینیوم جنوب به بنده قول داده است که ظرفیت تولید را به ۳۰۰ هزار تن می‌رسانیم و امید است تا پایان آذرماه این مهم تحقق یابد.

وی در همین زمینه افزود: از تریبون نمازجمعه اعلام می‌کنم شیفت پنجم را در مجموعه آلومینیوم جنوب (سالکو) فعال کنید زیرا اگر شیفتم پنجم راه اندازی شود نیروی انسانی کمتری فرسوده و هم اینکه نیروی بیشتری در این مجموعه صنعتی مشغول به کار می‌شوند.

وی در پایان بابیان این مطلب که امیدی به شما نمازگزاران در مورد اشتغال بدهم افزود: با تلاش‌های مسؤلین، و نماینده مردم در مجلس، ظرف دوسال آینده نباید فرد بیکاری داشته باشیم.