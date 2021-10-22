به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «چشم‌ها چه را می‌بینند؟» به نویسندگی و کارگردانی سلمان سامنی که از تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در تالار محراب به روی صحنه رفته است تا ۷ آبان اجراهایش ادامه خواهد داشت.

این نمایش اثری است با مضامین فلسفی و روان شناختی که مساله هنر و تفکر را در هم آمیخته و در تلاش است به شکلی دراماتیک روایت را پیش ببرد.

این داستان روایتگر زندگی یک نویسنده و کارگردان اهل فلسفه در حوزه تئاتر است که خیال می‌کند با نگاه نافذش یکی از بازیگران سلبریتی خود را کشته است.

این نمایش از ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در تالار محراب از ساعت ۱۸ تا ۱۹ به روی صحنه رفته و تا ۷ آبان ادامه خواهد داشت. مهدی مهری، حمید باهوش، رکسانا نوربخش و ماه‌منیر صادقیان بازیگران این نمایش هستند.