به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، برنامه «مثبت دست فرمون» با اجرای حامد تهرانی و تهیه‌کنندگی محمود محمودی امشب ۳۰ مهر ماه در دومین برنامه خود میزبان سیدجواد هاشمی بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون می‌شود.

این برنامه طبق روال هر فصل مسابقه «دست فرمون» با حال و هوایی متفاوت آماده شده است تا مهمانان خود را در موقعیت‌ها و لحظات متفاوت به چالش بکشد.

«مثبت دست فرمون» این هفته با دعوت از سیدجواد هاشمی با این بازیگر و کارگردان درباره خاطرات اولین لحظات رانندگی و اولین تصادف زندگی‌اش صحبت می‌کند و در ادامه نیز به چالش‌های طراحی شده در این برنامه می‌رسد.

این برنامه جمعه‌ها ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۷ و ۱۳ پخش می‌شود.