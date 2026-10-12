به گزارش خبرنگار مهر، محسن اوروجی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان جعفرآباد با اشاره به نقش رسانه‌های محلی در انعکاس مسائل و رویدادهای شهرستان اظهار کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت فعالان فضای مجازی و کانال‌های خبری مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه فعالیت در چارچوب ضوابط قانونی است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته نشست‌های متعددی با گردانندگان کانال‌های خبری شهرستان برگزار شده است، افزود: در این مدت تلاش شده از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی این مجموعه‌ها حمایت شود و در مناسبت‌هایی همچون روز خبرنگار نیز از زحمات فعالان این عرصه قدردانی شده است.



فرماندار جعفرآباد با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های خبری در سطح شهرستان تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا فعالان این حوزه ضمن برخورداری از حمایت‌های لازم، برای دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند و فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط مربوط به رسانه و اطلاع‌رسانی ادامه دهند.



اوروجی آموزش را یکی از الزامات ارتقای کیفیت فعالیت رسانه‌های محلی دانست و گفت: آشنایی با اصول حرفه‌ای خبرنویسی، بررسی صحت اطلاعات، شیوه صحیح انتشار اخبار و شناخت مسئولیت‌های قانونی رسانه‌ها از موضوعاتی است که باید در قالب دوره‌های آموزشی هدفمند مورد توجه قرار گیرد.



وی بر لزوم همکاری دستگاه‌های متولی فرهنگ و رسانه برای برگزاری این دوره‌ها تأکید کرد و افزود: آموزش مستمر می‌تواند به افزایش دقت در انتقال اطلاعات و ارتقای کیفیت محتوای منتشرشده در کانال‌های خبری شهرستان کمک کند.



اطلاع‌رسانی دقیق، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند



فرماندار جعفرآباد با اشاره به اهمیت مدیریت انتشار اخبار در شرایط حساس و بحرانی اظهار کرد: انتشار زودهنگام اخبار و تصمیم‌هایی که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده‌اند، ممکن است موجب برداشت‌های متفاوت و سردرگمی شهروندان شود و لازم است فعالان رسانه‌ای در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.



اوروجی افزود: زمان مناسب انتشار خبر، اطمینان از صحت اطلاعات و انتخاب شیوه درست انتقال پیام، از عوامل مهم در اثربخشی اطلاع‌رسانی است و رعایت این موارد می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست کمک کند.



وی با تأکید بر مسئولیت فعالان رسانه‌ای در قبال محتوای منتشرشده بیان کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر تنها به سرعت انتشار خبر محدود نمی‌شود، بلکه دقت در بازتاب واقعیت‌ها و توجه به زمان و شرایط انتشار اطلاعات نیز باید در فعالیت‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.



فرماندار جعفرآباد تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های محلی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد ارتباط منظم و هدفمند میان مسئولان و فعالان خبری می‌توان زمینه انعکاس دقیق‌تر اقدامات، برنامه‌ها، رویدادها و مسائل شهرستان را فراهم کرد.



اوروجی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کانال‌های خبری و فعالان فضای مجازی، در صورت همراهی با آموزش و فعالیت قانون‌مند، می‌تواند به بهبود جریان اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی شهروندان درباره مسائل و برنامه‌های شهرستان کمک کند.



فرماندار جعفرآباد در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر ضرورت بررسی دقیق پیشنهادها و مصوبات در دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده باید در مجموعه‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظرات تکمیلی برای جمع‌بندی نهایی و اتخاذ تصمیم‌های لازم ارائه شود.



وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی افزود: پیگیری مصوبات و بررسی ابعاد مختلف پیشنهادها، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای منسجم‌تر برنامه‌های فرهنگی در شهرستان را فراهم می‌کند.



اوروجی همچنین فعالیت‌های قرآنی در مناطق روستایی را از موضوعات نیازمند توجه دانست و اظهار کرد: برای گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در روستاها باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول، امامان جماعت و فعالان فرهنگی برنامه‌ریزی شود.



وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای اجرای برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: همراهی مجموعه‌های فرهنگی و مسئولان مرتبط می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای مناطق روستایی و تقویت فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند.



فرماندار جعفرآباد در پایان با قدردانی از تلاش‌های امام جمعه و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان ابراز امیدواری کرد با افزایش همکاری میان مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای، کیفیت اطلاع‌رسانی محلی ارتقا یابد و زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.