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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

رسانه‌های محلی در انعکاس مسائل و رویدادهای جعفرآباد نقش‌آفرین هستند

رسانه‌های محلی در انعکاس مسائل و رویدادهای جعفرآباد نقش‌آفرین هستند

جعفرآباد - فرماندار جعفرآباد با تأکید بر نقش رسانه‌های محلی در بازتاب مسائل شهرستان، سامان‌دهی کانال‌های خبری، آموزش فعالان رسانه‌ای و تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اوروجی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان جعفرآباد با اشاره به نقش رسانه‌های محلی در انعکاس مسائل و رویدادهای شهرستان اظهار کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت فعالان فضای مجازی و کانال‌های خبری مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه فعالیت در چارچوب ضوابط قانونی است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته نشست‌های متعددی با گردانندگان کانال‌های خبری شهرستان برگزار شده است، افزود: در این مدت تلاش شده از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی این مجموعه‌ها حمایت شود و در مناسبت‌هایی همچون روز خبرنگار نیز از زحمات فعالان این عرصه قدردانی شده است.

فرماندار جعفرآباد با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های خبری در سطح شهرستان تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا فعالان این حوزه ضمن برخورداری از حمایت‌های لازم، برای دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند و فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط مربوط به رسانه و اطلاع‌رسانی ادامه دهند.

اوروجی آموزش را یکی از الزامات ارتقای کیفیت فعالیت رسانه‌های محلی دانست و گفت: آشنایی با اصول حرفه‌ای خبرنویسی، بررسی صحت اطلاعات، شیوه صحیح انتشار اخبار و شناخت مسئولیت‌های قانونی رسانه‌ها از موضوعاتی است که باید در قالب دوره‌های آموزشی هدفمند مورد توجه قرار گیرد.

وی بر لزوم همکاری دستگاه‌های متولی فرهنگ و رسانه برای برگزاری این دوره‌ها تأکید کرد و افزود: آموزش مستمر می‌تواند به افزایش دقت در انتقال اطلاعات و ارتقای کیفیت محتوای منتشرشده در کانال‌های خبری شهرستان کمک کند.

اطلاع‌رسانی دقیق، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

فرماندار جعفرآباد با اشاره به اهمیت مدیریت انتشار اخبار در شرایط حساس و بحرانی اظهار کرد: انتشار زودهنگام اخبار و تصمیم‌هایی که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده‌اند، ممکن است موجب برداشت‌های متفاوت و سردرگمی شهروندان شود و لازم است فعالان رسانه‌ای در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

اوروجی افزود: زمان مناسب انتشار خبر، اطمینان از صحت اطلاعات و انتخاب شیوه درست انتقال پیام، از عوامل مهم در اثربخشی اطلاع‌رسانی است و رعایت این موارد می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست کمک کند.

وی با تأکید بر مسئولیت فعالان رسانه‌ای در قبال محتوای منتشرشده بیان کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر تنها به سرعت انتشار خبر محدود نمی‌شود، بلکه دقت در بازتاب واقعیت‌ها و توجه به زمان و شرایط انتشار اطلاعات نیز باید در فعالیت‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار جعفرآباد تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های محلی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد ارتباط منظم و هدفمند میان مسئولان و فعالان خبری می‌توان زمینه انعکاس دقیق‌تر اقدامات، برنامه‌ها، رویدادها و مسائل شهرستان را فراهم کرد.

اوروجی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کانال‌های خبری و فعالان فضای مجازی، در صورت همراهی با آموزش و فعالیت قانون‌مند، می‌تواند به بهبود جریان اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی شهروندان درباره مسائل و برنامه‌های شهرستان کمک کند.

فرماندار جعفرآباد در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر ضرورت بررسی دقیق پیشنهادها و مصوبات در دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده باید در مجموعه‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظرات تکمیلی برای جمع‌بندی نهایی و اتخاذ تصمیم‌های لازم ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی افزود: پیگیری مصوبات و بررسی ابعاد مختلف پیشنهادها، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای منسجم‌تر برنامه‌های فرهنگی در شهرستان را فراهم می‌کند.

اوروجی همچنین فعالیت‌های قرآنی در مناطق روستایی را از موضوعات نیازمند توجه دانست و اظهار کرد: برای گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در روستاها باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول، امامان جماعت و فعالان فرهنگی برنامه‌ریزی شود.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای اجرای برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: همراهی مجموعه‌های فرهنگی و مسئولان مرتبط می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای مناطق روستایی و تقویت فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند.

فرماندار جعفرآباد در پایان با قدردانی از تلاش‌های امام جمعه و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان ابراز امیدواری کرد با افزایش همکاری میان مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای، کیفیت اطلاع‌رسانی محلی ارتقا یابد و زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6975605

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