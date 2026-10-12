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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

گلایه بهورزان از وزارت بهداشت+فیلم

گلایه بهورزان از وزارت بهداشت+فیلم

نماینده جامعه بهورزان، از خلف وعده مسئولان وزارت بهداشت در تامین وسیله نقلیه برای بهورزان گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول قاری، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت که به موضوع چالش های حرفه بهورزی و مشکلات بهورزان اختصاص داشت، گفت: بهورزان، بزرگ ترین نیروی انسانی معاونت بهداشت وزارت بهداشت به شمار می روند که بعضا از آنها به عنوان نمک وزارت بهداشت هم یاد می شود.

وی با اشاره به سختی های کار بهورزان در مناطق روستایی، افزود: اغلب بهورزان برای تردد از وسیله نقلیه با هزینه شخصی استفاده می کنند، در حالی که در قانون آمده باید یک دستگاه موتورسیکلت در اختیار بهورزان قرار داده شود.

قاری گفت: می گویند چون بهورز بومی است، هزینه ای برای رفت و آمد به آنها تعلق نمی گیرد.

وی همچنین از وعده تامین ۲۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت توسط وزارت بهداشت خبر داد و افزود: متاسفانه خبری از موتورسیکلت ها نیست.

کد مطلب 6975550
حبیب احسنی پور

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