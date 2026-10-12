بیش از ۶۵ پروژه فرهنگی و عمرانی در تهران و سایر شهرها در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه فضاهای فرهنگی منتهی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، با اشاره به تحولات این شرکت در پنج سال گذشته اظهار کرد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و امروز به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان با افتخار از خدمات و اقدامات آن سخن گفت. خوشبختانه براساس گزارش حسابرس معتمد شورای شهر، شرکت توسعه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ در ارزیابی عملکردهای مالی، عملکرد منصفانه داشته است که این مهم جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها و مشکلات در سال‌های گذشته مانع پیشبرد فعالیت‌های شرکت می‌شد، افزود: امروز شاهد هستیم که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق مختلف و حتی خارج از تهران مأموریت‌های جدیدی برعهده گرفته است. باید با تداوم این روند، زمینه ارتقای جایگاه و دستیابی آن به جایگاه شایسته آن فراهم شود.

توکلی‌زاده با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی شرکت ادامه داد: عملکرد سال‌های اخیر نشان داده است که این مجموعه می‌تواند از مراحل دشوار عبور کند و مسئولیت پروژه‌های بزرگ‌تری را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی پایتخت گفت: حرکت به سمت ایجاد سه ورزشگاه تخصصی، با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله برنامه‌های پیش‌رو است. همچنین چهار شهربازی بزرگ در تهران در مرحله طراحی و اجرا قرار دارند که انتظار می‌رود شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در این حوزه نقش محوری و مسئولیت اجرایی متناسب با ظرفیت‌های خود را برعهده بگیرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، نوسازی اساسی و اورهال مجموعه‌های ورزشی و ارائه خدمات اجتماعی را از دیگر زمینه‌های فعالیت شرکت برشمرد و تصریح کرد: این شرکت ظرفیت انجام پروژه‌های بزرگ را دارد و باید از توان تخصصی و اجرایی آن برای پیشبرد مأموریت‌های شهری به‌صورت مؤثر استفاده شود.

توکلی‌زاده همچنین با اشاره به امکان توسعه فعالیت‌های شرکت در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های فرهنگی و ورزشی در کشورهای دیگر، از جمله تاجیکستان و عراق، از ظرفیت‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی و ایجاد تخصص‌های موردنیاز دنبال کرد.

وی با اشاره به استقبال طرف تاجیکستانی و شکل‌گیری تفاهم‌های متعدد در این زمینه افزود: در عراق نیز پروژه‌هایی در حوزه ساخت سینما و ورزشگاه در دست اجراست و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی می‌تواند با ایجاد توان تخصصی لازم، زمینه حضور مؤثرتر در چنین پروژه‌هایی را فراهم کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به پروژه‌های فرهنگی و یادمانی پایتخت اشاره کرد و گفت: تم‌پارک مقاومت در بهشت زهرا(س) از جمله پروژه‌های در دست توجه است.

همچنین مجموعه یادمان آقای شهید باید با ارائه طرح‌ها و ایده‌های مناسب، به مرحله اجرا برسد و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی می‌تواند در تحقق این اهداف نقش‌آفرینی کند.

توکلی‌زاده در پایان با تأکید بر عملکرد مطلوب شرکت در سه سال اخیر، ابراز امیدواری کرد با تقویت ظرفیت‌های تخصصی، تعریف مأموریت‌های جدید و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، روند توسعه فعالیت‌های این مجموعه با قدرت بیشتری ادامه یابد.

سرمایه شرکت توسعه افزایش می یابد

معاون مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز با تشریح روند تحولات ساختاری شرکت گفت: با اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب، پیگیری‌های دقیق پرونده‌های حقوقی و مالی، و بهره‌گیری بهینه از تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت ارتقای مسئولیت پاسخگویی شفافیت مالی و با استقرار نظام مهندسی مالی، بازنگری و اصلاح ساختارهای مالی و فرآیندها، و توسعه در سه سال متوالی به صورت مستمر موفق به کسب گزارش حسابرسی مقبول شده است.

مژگان محرمی افزود: خوشبختانه توانستیم انضباط مالی شرکت را در بالاترین سطح تثبیت و عملکرد منصفانه و کاملاً شفافی را در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ به ثبت برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای آتی شرکت افزود: «فرآیندهای کارشناسی و مقدماتی افزایش سرمایه شرکت با موفقیت به اتمام رسیده و انجام نهایی آن صرفاً در انتظار معرفی حسابرس جدید و انعقاد قرارداد فیمابین است که به محض تحقق این امر، تشریفات افزایش سرمایه بلافاصله اجرایی خواهد شد تا بنیه مالی و ساختاری شرکت بیش از پیش تقویت شود.

بیش از ۶۵ پروژه فرهنگی در شرکت توسعه در حال اجرا است

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به افزایش ظرفیت‌های اجرایی این شرکت گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ پروژه فعال در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در دست اجراست و با احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده در اساسنامه، دامنه فعالیت‌های شرکت در تهران و سایر شهرها گسترش یافته است.

سید محمد ناظم رضوی با اشاره به حمایت‌های صورت ‌گرفته از سوی مجامع شهرداری تهران در ۳ سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، حمایت‌های مؤثری از شرکت صورت گرفته و بسیاری از مسائل و مشکلات پیشین برطرف شده است.

وی با اشاره به روند اصلاح و بهبود عملکرد مالی و اداری شرکت افزود: از سال ۱۴۰۲، با همکاری ارکان شرکت، تلاش شد تا فرآیندهای کاری به‌گونه‌ای پیش برود که نتایج حسابرسی در همان سال و سال‌های بعد مطلوب باشد. در همین راستا، به شورای اسلامی شهر تهران وعده داده بودیم که وضعیت حسابرسی شرکت بهبود یابد که این هدف محقق شد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر احیای ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شرکت تصریح کرد: با توجه به مفاد اساسنامه، احیای بخشی از ظرفیت‌هایی که در گذشته مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفت و امروز، در مناطق مختلف تهران پروژه‌های متعددی را دنبال می‌کنیم به‌گونه‌ای که در هیچ منطقه‌ای در تهران بدون اجرای دو یا چند پروژه نیستیم.

ناظم رضوی با اشاره به تنوع مأموریت‌های شرکت ادامه داد: ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق برون‌سپاری، از جمله محورهای فعالیت شرکت است. در این چارچوب، پروژه‌هایی در مناطق ۶ و ۱۰ تهران، باغ‌موزه دفاع مقدس و حوزه فعالیت اداره کل اقتصاد خانواده در دست پیگیری است. همچنین در پنج نقطه خارج از تهران، از جمله کرمان، خرمشهر و میناب و ... در دست پیگیری و اجرا است.

وی با اشاره به تعهد شهردار تهران به خانواده های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برای ساخت یک زائر سرا در مجاورت این مدرسه گفت: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ماموریت دارد نسبت به ساخت یک باب زائرسرا و یک مرکگز خدماتی ویژه زائران و میهمانان در کنار مدرسه شجره طیبه اقدام کند. در این راستا، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور به شرکت اختصاص یافته است.

ناظم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت‌های شرکت بیش از گذشته به مرحله اجرا رسیده و دامنه فعالیت آن در حوزه‌های مختلف گسترش یافته است. حضور شرکت در اجرای پروژه‌های بهشت زهرا(س) نیز به‌صورت محسوس قابل مشاهده است و فعالیت‌های آن صرفاً به یک حوزه محدود نمی‌شود.

ضرورت ارتقای جایگاه سازمانی شرکت توسعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ماموریت های جدیدی از سوی شهرداری به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی واگذار شده است که این مهم ضرورت ارتقای جایگاه ساازمانی و تقویت تشکیلاتی آن را دوچندان کرده است، افزود: در مقاطع مختلف، از سوی شهردار تهران و معاونان وقت حوزه مالی در ۲ مرحله، موضوع ارتقای رتبه شرکت مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به گستره مأموریت‌ها و حجم فعالیت‌ها، انتظار می‌رود جایگاه سازمانی شرکت نیز متناسب با مسئولیت‌ها و خدمات ارائه‌شده ارتقا یابد.

ناظم رضوی با اشاره به مقایسه حجم فعالیت‌های شرکت با مجموعه‌های مشابه اظهار کرد: میزان فعالیت و خدمات‌رسانی شرکت در این دوره، در مقایسه با دوره‌های گذشته، گسترش قابل‌توجهی داشته است و مجموعه تلاش‌ها بر افزایش بهره‌وری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود متمرکز بوده است.

وی در ادامه با تشریح مأموریت‌های شرکت در حوزه بهره‌برداری و نگهداشت گفت: براساس اساسنامه، فعالیت‌های شرکت در حوزه‌های عمرانی و سرمایه‌ای تعریف شده و ظرفیت ورود به حوزه بهره‌برداری و نگهداشت نیز وجود دارد. بر همین اساس، موضوع نگهداشت مجموعه‌هایی همچون باغ‌راه حضرت زهرا(س)، روددره فرحزاد و مراکز مرتبط با حوزه حجاب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران همچنین از پیگیری توافق‌هایی برای نگهداشت و سامان‌دهی ابنیه‌های قدیمی خبر داد و گفت: در این زمینه، مجموعه‌هایی از جمله خانه‌موزه بازار، فرهنگسرای ولا، موزه مقاومت و خانه مرحوم طالقانی مطرح هستند که موضوع واگذاری و تعیین تکلیف آن‌ها در حال پیگیری است.

وی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقویت توان اجرایی شرکت برای پیشبرد پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی تأکید کرد.

اراده شفافیت در عملکرد شهرداری تهران وجود دارد

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران نیز گفت: کسب نتیجه منصفانه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سوی حسابرس و بدون بند نشان دهنده انضباط مالی و تلاش برای افزایش شفافیت در این شرکت است.

نادر شکری با بیان اینکه در دوره ششم مدیریت شهری موضوع افزایش شفافیت و نظم بخشی به رویه های مالی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در دهه های گذشته اغلب سازمان ها و شرکت ها یا حسابرسی نمی شدند یا اینکه مشکلاتی در فرایندهای مالی آنان دیده می شد. خوشبختانه امروز در دوره ششم مدیریت شهری با تلاش انجام شده از سوی سازمان ها و شرکت های شهرداری و مجامع و نیز پیگیری حسابرسان اراده برای ایجاد شفافیت در سیستم وجود دارد.

وی با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد مالی ومنصفانه دانستن این عملکرد ادامه داد: با تجربه ۳۳ سال خدمت در شهرداری بر این باور هستم که ارزیابی عملکرد در همه زمینه های مالی یک شرکت بدون بند از سوی حسابرس به معنای انجام کار سخت و شبانه روزی از سوی تیم مدیریتی یک مجموعه است.