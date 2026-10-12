به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان ستاد مدیریت بحران استان به مناسبت روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی گفت: لازم می‌دانم از تلاش‌های دست‌اندرکاران مدیریت بحران تشکر و قدردانی کنم؛ ما در استانی واقع شده‌ایم که شرایط خاصی دارد و با انواع حوادث مواجه است.

وی با اشاره به تنوع بحران‌های طبیعی در استان افزود: از باران‌های سیل‌آسا، طوفان، آتش‌سوزی، مباحث مربوط به خورالعظیم، انفجار گاز در برخی مراکز، حوادث در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، همه این مباحث جدای از مسئله جنگ است و ما در کنار آن، شرایط جنگی نیز داریم و باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به شرایط ویژه پیش‌رو تصریح کرد: در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم که عبارت است از پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های سیل‌آسا و به دنبال آن جاری شدن سیل و تجمع آب در نقاط مختلف استان؛ فقط در اهواز حداقل ۳۵ نقطه داریم که خطرخیز هستند و احتمال تجمع آب در آن‌ها وجود دارد و جلسات مرتب در این خصوص برگزار می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به احتمال ترکیب بحران طبیعی و جنگ خاطرنشان کرد: ممکن است شرایطی به وجود بیاید که ترکیبی از یک حادثه طبیعی و یک جنگ ظالمانه از طرف دشمنان جنایتکار آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی باشد؛ وقتی چنین شرایط ترکیبی ایجاد شود، طبیعتاً کار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و نیاز به حضور بیشتر، آماده‌باش صددرصد و کار شبانه‌روزی و بی‌وقفه بیشتر احساس می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مدیریت بحران اظهار داشت: دیدم که دست‌اندرکاران واقعاً پای کار هستند، تلاش می‌کنند، وقت می‌گذارند، در نیمه‌شب و شرایط سخت حضور پیدا می‌کنند و گاهی چندین روز باید در محل مأموریت باشند.

استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات و کمبودهای موجود گفت: کمبودها، نقایص، مشکلات پرداخت‌ها و مسائل معیشتی وجود دارد، اما با همه این‌ها، دست‌اندرکاران همچنان پای کار هستند و ما امروز آمدیم تا خداقوت بگوییم و از تلاش‌ها و زحمات آنان تشکر کنیم.

موالی‌زاده با تأکید بر تداوم جلسات هماهنگی اظهار داشت: فرصت دیگری نیز در خدمت دست‌اندرکاران خواهیم بود و جلسات مشترکی برگزار خواهیم کرد تا مسائل و مشکلات موجود را بررسی و برطرف کنیم و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط پیش‌رو در استان فراهم شود.