احیای سازمان ملی جوانان در دستور کار وزارت ورزش وجوانان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهرسیدحمید سجادی هزاوه عصر جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تشریح اقدام وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد :۱۴ هزار هیأت‌های ورزشی، ۵۲ فدراسیون، ۱۰۰ انجمن ورزشی و ۲۲۵ گونه ورزشی، ۳ هزار و ۷۰۰ سمن، ۳۵ هزار گروه جهادی، ۶۰۰ مدرسه مسجد محور و ۲۸ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد و ۴ هزار مکان ورزشی نیز در حال ساخت است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه مطمئن نیستیم همه سمن‌ها کیفیت لازم را داشته باشند. سیستمی برای نظارت بر عملکرد سمن‌ها طراحی شده است. با این بدنه فعال مردمی باید هرچه بیشتر برای رسیدن به اهداف با مردم ارتباط گرفت تا بتوان باری از دوش مردم برداشت.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه جوان باور و جوان یاور هستم، عنوان کرد: قبل از رأی اعتماد در مجلس، در نشست‌هایی با آقای رئیسی، موضوع جوانان مطرح و اعلام شد که حتماً باید جایگاه معاونت جوانان ارتقا یابد و بر احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش به عنوان یکی از پیشنهادات تاکید شد که این امر قدرت، اختیارات و مطالبه گری را افزایش می‌دهد.

سجادی ادامه داد: ریاست محترم جمهور تاکید زیادی بر موفقیت حوزه جوانان دارند، یکی از برنامه‌های ارتقا معاونت جوانان شکل دهی سازمان جوانان و اجرای این تغییر ساختار در استان‌ها است.

وی گفت: ملاک کار این وزارتخانه بیانیه گام دوم است و گویی این بیانیه برای وزارت ورزش و جوانان نوشته شده است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود اما در وزارتخانه یک شورای اندیشه ورزی نیز طراحی شده که اعضای این شورا افرادی دغدغه مند و انقلابی هستند.

سجادی در پایان بیان کرد: نگاه به ورزش بانوان و مستقل و خودکفا شدن این حوزه نیز مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد.