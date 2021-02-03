به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورونیوز، ریاست دوره‌ای پرتغال بر شورای اتحادیه اروپا که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ و پس از پایان دوره ریاست ۶ ماهه آلمان آغاز شد هم نتوانست قفل طرح نهایی موضوع آزادسازی صدور روادید برای شهروندان کوزوو را باز کند و آن را در دستور کار این شورا قرار دهد.

پیش از این چه در دوره ریاست اتریش (ژوئیه تا دسامبر ۲۰۱۸) و رومانی (ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۹) که حتی کوزوو را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد و چه در زمان ریاست فنلاند (ژوئیه تا دسامبر ۲۰۱۹)، کرواسی (ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۰) و آلمان (ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۰) بر شورای اتحادیه اروپا که کوزوو آن را یکی از قدرتمندترین متحدان خود می‌داند، به مساله لغو روادید برای شهروندان این کشور پرداخته نشده است.

به گزارش خبرگزاری یورونیوز، در ژوئن گذشته، ۳۲ نفر از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رئیس وقت شورای اتحادیه اروپا از او خواستند تا موضوع آزادسازی روادید برای شهروندان کوزوویی را در دستور کار شورا قرار دهد؛ درخواستی که تا پایان دسامبر گذشته و پایان دوره ریاست آلمان بر شورا هم اجابت نشد.

اکنون پرتغال به عنوان رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا نیز اولویت‌های خود را افزون بر چند محورِ اصولی اتحادیه اروپا در خصوص آماده سازی ششمین اجلاس اتحادیه اروپا و آفریقا، نظارت بر چالش‌های پیش روی شرکای آمریکای لاتین و تقویت گفتگو با ایالات متحده و هند قرار داده و همچنان جای تعیین تکلیف برای صدور روادید دارندگان گذرنامه(پاسپورت) کوزوو در مذاکرات شورا خالی است.

کوزوو تلاش خود برای دستیابی به توافقی در مورد لغو روادید کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از ۱۹ فوریه سال ۲۰۲۱ آغاز کرده است.

این در حالیست که در دیروز شبکه تلویزیونی «آی ۲۴ نیو» وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به کوزوو هشدار داده است در صورتیکه سفارت خود را در قدس افتتاح کند، با تبعات جدی مواجه خواهد شد.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، «پیتر استانو» سخنگوی اتحادیه اروپا به کوزوو اعلام کرد تا در بازگشایی سفارت خود در بیت المقدس بازنگری کند، در غیر اینصورت با مشکلاتی در سطح دسترسی خود به این اتحادیه مواجه خواهد شد.

این در حالیست که مراسم برقراری روابط دیپلماتیک میان رژیم صهیونیستی و کوزوو دوشنبه هفته جاری برگزار شد.

گفتنی است که تصمیم برای شناسایی متقابل میان کوزوو و رژیم صهیونیستی اواخر سپتامبر گذشته در نشست رهبران کوزوو- صربستان در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده اعلام شد.

دولت ترامپ در اواخر سال ۲۰۱۷ بیت المقدس را به عنوان پایتخت رسمی رژیم اشغالگر صهیونیستی به رسمیت شناخت و در ماه می سال ۲۰۱۸ سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد.

واشنگتن پس از این اقدام که مورد اعتراض و انتقاد گسترده فلسطینیان و بسیاری از کشورهای اروپایی قرار گرفت، کشورهای دیگر را به انجام اقدامی مشابه تشویق می‌کرد.