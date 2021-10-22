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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۰۵

وزیر نیرو:

زمستان قطعی برق نخواهیم داشت/اردبیل بی‌آبی را تجربه نمی‌کند

زمستان قطعی برق نخواهیم داشت/اردبیل بی‌آبی را تجربه نمی‌کند

اردبیل- وزیر نیرو گفت: با همراهی وزارت نفت و تأمین مخازن نیروگاه‌ها، زمستان امسال قطعی برق نخواهیم داشت.

علی‌اکبر محرابیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان اردبیل جزو شهرهای با تنش آبی نیست و تلاش بر این است تا این استان رنگ بی‌آبی را نبیند.

وی تصریح کرد: در این استان شبکه آبرسانی، تصفیه‌خانه و پروژه‌های متعدد دیگر با اولویت در حال اجراست که با به نتیجه رسیدن آن بخش عظیمی از مشکلات در این حوزه رفع خواهد شد.

وزیر نیرو در مورد قطعی برق در زمستان گفت: با همکاری وزارت نفت در حال ذخیره نیروگاه‌ها و مخازن آنها هستیم تا از باب تأمین انرژی مشکلی در فصل زمستان به وجود نیاید.

محرابیان افزود: شهرها و روستاهای کشور امسال سال سختی را سپری کردند و در طی ۵۰ سال اخیر خشکی رخ داده در کشور بی‌نظیر بوده و همچنان خشک‌ترین ایام سال را سپری می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در نیم قرن اخیر چنین خشکسالی در کشور سابقه نداشته و ما در گذر از این بی‌آبی و تنش‌های احتمالی تمام توان خود را به کار گرفتیم تا در پنج ماه باقیمانده از سال به تأمین نیازمندی‌های مردم کمک کنیم.

محرابیان به بازدید خود از طرح‌های نیمه‌تمام در شمال و مرکز استان اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با سفر رئیس جمهور بازدیدی را از پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه آب و برق در پارس‌آباد داشتیم و در کنار آن سعی کردیم تا نسبت به تزریق اعتبار برای تکمیل این پروژه‌ها اقدامات لازم به انجام برسد.

وی اضافه کرد: دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا منابع خوبی را در بودجه سال آینده به حوزه آب و برق اختصاص دهند که در این زمینه قطعاً سهم استان اردبیل نیز به شکل ویژه خواهد بود.

محرابیان بیان کرد: در این سفر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آب و برق استان در نظر گرفته شده که طی سه سال آینده این منابع تزریق خواهد شد تا شاهد تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام باشیم.

وزیر نیرو در مورد سد عنبران نیز ادامه داد: این پروژه ۶۵ درصد پیشرفت دارد و در ماه‌های آینده شاهد آبگیری و راه‌اندازی این سد با رفع کسری منابع آب خواهیم بود.

کد مطلب 5333819

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    نظرات

    • مراد قاسمی بابااحمدی(حموله) IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
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      حوزه تمدنی که خوزستان و استان بختیاری و کلا لرستانات دارد در هیچ کجای دنیا به مانند حوزه تمدنی لرستانات و خوزستان نمی یابید از شوش دانیال بگیر از حوزه تمدنی ایلامی ها و آشوری ها در ایذه بگیر از پارسوماش مسجد سلیمان بگیر کجاست به مانند این حوزه تمدنی از دانشگاه نیشابور بگیر از آسیاب های شوشتر و بند م

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