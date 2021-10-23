به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس بایرامی پیش از ظهر شنبه در آئین اختتامیه بخش استانی پنجمین جشنواره ملی فانوس و اختتامیه دومین جشنواره استانی تئاتر سنگر با بیان اینکه نویسندگان و هنرمندان ادامه دهنده واقعی راه رزمندگان هستند، بیان کرد: آثار هنری موجب مانایی دوران دفاع مقدس است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس تصریح کرد: اهالی قلم باید نصایح و سخنان رهبری در خصوص دوران دفاع مقدس را تبیین کنند تا نقشه راه خود را بدانند و بر طبق آن قلم بزنند.

وی ادبیات دوران دفاع مقدس را ویژه‌ترین نوع ادبیات تاریخ معاصر دانست و افزود: آثار هنری تولید شده در این حوزه موجب شد نسل جدید، نسل مقاومی مانند نسل دفاع مقدس شود.

بایرامی با بیان اینکه اگر اهالی قلم و مبلغان نبودند و فرهنگ هشت سال دفاع مقدس را انتقال نمی‌دادند امثال جمال رضی ساخته نمی‌شدند، ادامه داد: این آثار بر ذهنیت افراد تأثیرگذار است.

انتشار ۱۲۸۱ عنوان کتاب با موضوعه دفاع مقدس در سال گذشته

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با اشاره به انتشار هزار و ۲۸۱ عنوان کتاب در سال گذشته، گفت: تأکیدی نداریم که همه کتاب‌ها در تراز ملی باشد زیرا بسیاری از موضوعات برای نقاط مختلف مانند روستاهای کشور است.

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ دفاع مقدس بر جوانان نسل جدید و مدافعان حرم، تصریح کرد: بسیاری از مدافعان حرم هیچ درکی از دوران دفاع مقدس نداشتند اما آثار ثبت شده از آن دوران موجب شکوفایی این استعدادها شد.

بایرامی با اشاره به تعداد بالای رزمندگان و جانبازان و ایثارگران استان گیلان، گفت: تشویق رزمندگان جهت ثبت خاطرات خود در جبهه‌ها ضروری است و باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس تاکید کرد: سوژه‌های درجه یک و واقعی زیادی از دوران دفاع مقدس داریم که نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به عقب ماندگی‌های حوزه آثار دفاع مقدس مربوط به کودکان و نوجوانان، افزود: هر چقدر می‌توانید برای کودکان شاد بنویسید زیرا در قالب شاد نوشتن می‌توان فرهنگ دفاع را به آنها انتقال داد.